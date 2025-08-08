Letartóztatták az Orbán Viktor megölésére bérgyilkost kereső fiatalt

Orbán Viktor;bérgyilkos;emberölés előkészülete;

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2025. szeptember 8-ig – elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását, akit emberölés előkészületének bűntettével gyanúsítanak. A bíróság a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) rendelte el végrehajtani – közölte a Fővárosi Törvényszék lapunknak megküldött tájékoztatásában.

A gyanú szerint a férfi – pontosabban meg nem határozható időpontban – egy, az Egyesült Államok területén működő szerveren regisztrált, hogy olyan személyt találjon, aki pénzért vállalná Magyarország miniszterelnökének megölését. Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsított IMEI-ben történő letartóztatását. A bíróság szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok megfelelnek az emberölés előkészülete bűntettének alapos gyanújához szükséges szintnek.

A védelem arra hivatkozott, hogy a férfi lakóhelyén nem találtak készpénzt, azonban a bíróság álláspontja szerint ez nem gyengíti a gyanút, mivel a gyanúsított álnéven, angol nyelven tette közzé felhívását egy külföldi oldalon, így a készpénzben történő fizetésre módjára a jelenlegi adatokból nem lehet egyértelműen következtetni. A bíróság rámutatott, hogy az emberölés előkészülete már a felhívás közzétételével befejezetté vált.

A férfi szüleivel él, egyetemi tanulmányai befejezése után ugyan keresett munkát, de bejelentett munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetését a szülei biztosítják. Az eljárás adatai és egészségügyi iratok szerint 2018 óta pszichiátriai kezelésben részesül. Bár büntetlen előéletű és ellene más eljárás nem folyik, a bíróság szerint reális a bűnismétlés veszélye, tekintettel arra, hogy dühkitörései vannak, melyek forrása elmondása szerint a politikai helyzet és egyéb igazságtalanságok.

A 2025. augusztus 8-i bírósági ülésen a gyanúsított elmondta, hogy indulatai általában önmaga ellen irányulnak, mást nem bánt, a bűncselekményt beismerte, és megbánta, amit tett, saját állítása szerint meggondolatlanságból cselekedett. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy magatartása kiszámíthatatlan, ezért a kitűzött kényszerintézkedési célok csak letartóztatással érhetők el. A végzés nem végleges.