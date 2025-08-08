Folytatódnak a helyreállítási munkák Rákosrendezőn, jelentősen változik a vonatközlekedés

vasút;vonat;helyreállítás;MÁV;Rákosrendező;

2025-08-08 18:48:00 CEST

Utazás előtt érdemes tájékozódni, mely vonatok hogyan közlekednek.

Szombat hajnalban kezdődnek, és jövő hét kedd estig tartanak a helyreállítási munkálatok Rákosrendezőn azon a szakaszon, ahol korábban kisiklott egy mozdony – közölte pénteken a Magyar Államvasutak (MÁV).

A javítás során két váltót, hetven méter sínt, száz betonaljat és ezer sínrögzítő csavart cserélnek ki, majd elvégzik a váltó- és vágányszabályozást, valamint pótolják és rendezik a zúzottkő-ágyazatot. A munkák idejére jelentős változások lépnek életbe az esztergomi, a váci és a veresegyházi vasútvonal menetrendjében.

Az esztergomi vonalon a Z72-es és S72-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldről indulnak és oda érkeznek. A Nyugati pályaudvarról az M3-as metróval lehet eljutni Újpest-városkapuig, ahol biztosított az átszállás. Késő esti és hajnali időszakban néhány S72-es vonat teljes útvonalán közlekedik, érintve a Nyugati pályaudvart is. Az S76-os (Rákos–Pilisvörösvár) és S70-es járatok menetrendje változatlan. Utóbbiak Rákosrendezőn mindkét irányban az 1. vágányon, Istvántelken a 2. vágányon állnak meg.

A váci vonalon a Z70-es járatok Budapest és Vác között S70-es menetrend szerint közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállva. A Nyugati pályaudvarról óra 15-kor indulnak, Váctól Szob felé 15–30 perces késés várható, visszaindulás Vácról óra 34-kor. A Szobról 4:56-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. A G70-es vonatok szintén S70-es menetrend szerint járnak Budapest és Vác között, a Nyugati pályaudvarról óra 45-kor indulva, Váctól 15–30 perces késéssel; visszaindulás Vácról óra 04-kor. A Szobról 8:26-kor induló G70-es (2357) nem közlekedik.

A Budapest–Pozsony közötti nemzetközi vonatok a Nyugati pályaudvarról indulnak és oda érkeznek, időnként hosszabb menetidővel. A Jégmadár expresszek közlekedése változatlan.

A veresegyházi vonalon az S71-es járatok a Nyugati pályaudvar helyett Rákospalota-Újpestről indulnak és oda érkeznek. A Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest között az S70-es vonatok vehetők igénybe. A 12-es és 14-es villamosokon, valamint az M3-as metrón Újpest-központ és a Nyugati pályaudvar között a vonatjegyek érvényesek.

A G71-es vonatok nem közlekednek, kivéve a Vác–Veresegyház felől 5:25-kor (2529) és 6:25-kor (2549) érkező járatokat, amelyek teljes útvonalon járnak. A Budapestre tartó S71-es vonatok 3:46 és 7:46 között Vácrátóton is megállnak, míg a főváros felől Veresegyházon át Vácra tartó S71-esek 14:11 és 22:11 között szintén megállnak ezen az állomáson.