Jön a magyar nyelvű BBC

média;BBC;hírszolgáltatás;

2025-08-08 20:03:00 CEST

Közel 20 év után indul újra.

Magyar nyelvű hírszolgáltatás elindítását tervezi a brit közszolgálati média, a BBC - erősítette meg a médiavállalat a Media1 érdeklődésére.

A tájékoztatás szerint egyelőre kísérleti jelleggel indítják útjára a projektet, a Lengyelországban nemrég sikeresen elindított BBC News Polska mintájára.

„A BBC World Service ambiciózus tervekkel rendelkezik, hogy független és pártatlan híreket juttasson el a világ még több emberéhez és még több nyelven. A BBC News Polska, a lengyel nyelvű kínálatunk sikeres indulását követően hasonló pilotot tervezünk a magyarul beszélő közönség számára. További részleteket az év későbbi részében közlünk” - jelezte a BBC sajtószóvivője a Media1-nek, hozzátéve, a BBC World Service jelenleg 43 nyelvi szolgáltatást működtet világszerte, és minden tartalmuk szerkesztőileg független.

Pontos indulási dátumot a BBC nem közölt, mint ahogy a formátumot és platformot sem konkretizálták, de a lengyel példa alapján feltehetően online cikkek, videók és közösségimédia-jelenlét is várható.

A BBC-nek egyébként korábban volt már magyar nyelvű adása, de azt a közép-európai országokéhoz hasonlóan 2005. decemberében megszűntették, egyebek közt arra hivatkozva, hogy ebben a régióban már megerősödött a demokrácia. A mostani újrainduláshoz a munkavállalókat jelenleg is keresik, a jelentkezőket augusztus 20-áig várják.