Bezseblexikon

Zseblexikon;

2025-08-11 06:00:00 CEST

AJVÉKOL. A rossz példa ragadós. A jobboldal kitalál valamit, ami helytelen, méltánytalan, alantas – aztán ideig-óráig meglévő erkölcsi fölényét feladva a baloldal átveszi a módszert, ami persze tőle is méltánytalan. A fideszes szleng újabb leleménye, hogy a libsi (avagy szabadkőműves, kommunista, LMBTQ vagy bárki más) nem nyilatkozik, tiltakozik, mond, szól, bírál, felháborodik – ó nem. Hanem sipítozik, ajvékol, sipákol. Undok gyűlöletbeszéd. Sajnos az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján, elképzelhető, hogy ezeket a csúfondáros fogalmakat előbb-utóbb a balliberális oldal is használni fogja majd. Csúszunk lefelé, egyre lejjebb. És vajon hol a gödör alja?

BE. Vagy harminc éve divatba jött igekötő, amely részben más igekötőket vált fel, részben odaillesztjük, ahol eddig nem használtunk igekötőt. Pl. valaha jól kezdte a meccset egy csapat, most jól bekezdett. Régebben elaludt az értekezleten, most bealszik. Egykor vállalta a feladatot, most bevállalja. Próbálkozott, most bepróbálkozik. Újított, immár beújít. Tudományos igényű szövegben olvastam ítél vagy elítél helyett: beítél …

DÉJA VU. Utoljára az 1950-es években fordult elő, hogy a magyar kormány és kormánypárt egy szomszédos ország (akkor Jugoszlávia) és annak vezetője ellen uszított, gyűlöletet szított. A két ország nem állt messze a háborútól, ezért építették a Sztálin Vasművet Mohács helyett Dunapentelére. Akkor, pár év múltán, egy új vezér és kormányfő elment a szomszédba bocsánatot kérni. Vajon egy új magyar vezetésnek lesz-e ehhez elegendő erkölcsi és politikai ereje?

ELLENSZENVES NÖVÉNYEK. Higgyék el, vannak ilyenek is. Nekem például: zöldborsó, kókusz, parlagfű.

GÓBÉ. 1. Akkora szél volt, hogy a tyúkokat a lábuknál fogva ki kellett kötni, nehogy felkapja és elvigye őket. 2. Olyan köd volt, hogy ki kellett menni az udvarra megfordítani a kutyát, mert a házfal felé fordulva ugatott.

J. Az ókori latin ábécé nem ismerte ezt a betűt. Ezért írták így: Iupiter, Iulius Caesar, Iuno, Ianus. A j középkori újítás, akkor került be az általunk is használt latin betűs ábécébe. De mi, magyarok még különbek vagyunk, mert nekünk van ly-unk is.

KÉNYSZERSOROZÁS. Minden sorozás kényszerű. Ezért a kényszersorozás fogalma olyan, mint a forró hőség, a százéves centenárium vagy a hangos kiabálás: felesleges duplázás. Ilyesmit vagy az vét, aki trehány a megfogalmazásban, vagy az, aki manipulálni akar.

KOTTÁBÓL A SZAMÁR IS TUD. Aki ezt a szamárságot kitalálta … Vajon olvas a magyar népesség három százaléka kottából, vagy annál is kevesebben?

MONETA. Iuno istennő egyik mellékneve a kereszténység előtti Rómában, amelynek megfelelően az állami pénzverés felett is őrködött. Temploma és a pénzverde a Capitoliumon állt. Az istennő nevéből származik a ma is használt monetáris kifejezés. Mivel a Capitolium a római vallási-politikai élet központja volt, ezt kölcsönözte az USA-ban a Kongresszus épületének neve. Az amerikai Kongresszus a Szenátusból és a Képviselőházból áll. A Szenátus is ókori római import: szó szerint Vének Tanácsa, tartalmilag a római köztársaság egyik politikai testülete.

