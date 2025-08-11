Hétmillióért árulnak egy Volkswagent, amely állítólag Orbán Viktoré volt

eladás;Orbán Viktor;Volkswagen;

2025-08-11 11:10:00 CEST

Kiderülhet, mennyire jó marketingfogás a miniszterelnök nevével reklámozni egy autót.

A Blikk vett észre egy használtautó-hirdetést egy 2,5 literes, fekete Volkswagen Multivanról, amit azzal igyekeznek vonzóbbá tenni a potenciális vevők számára, hogy az egykoron Orbán Viktor miniszterelnöké volt.

A dízelmotoros, 7 személy szállítására alkalmas kisbuszt 6,99 millió forintért kínálják. A 2005-ös évjáratú Volkswagen Multivant az eladó azért jelöli meg ritkaságnak, mert „ez a lenyűgöző autó nemcsak a megbízható német minőséget képviseli”, hanem egy különleges történettel is büszkélkedhet: Orbán Viktor egykori autója.”

Hogy pontosan mikor volt a miniszterelnöké az autó, az a hirdetésből nem derül ki, amit tudni lehet, az az, hogy 2008-ban került Németországból Magyarországra, s első tulajdonosa tíz évig használta.