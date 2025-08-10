Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait

nyerőszámok;nyeremények;hatoslottó;

2025-08-10 21:05:00 CEST

Nem volt telitalálatos szelvény.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

4, 9, 25, 30, 41, 45

Telitalálatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvényből 86 darabot adtak fel, az ő nyereményük egyenként 194 370 forint. 4 találatos szelvény 2846 darab született, értük egyenként 5875 forintot vihetnek haza, a 40 099 darab 3 találatos szelvényért pedig egyenként 2535 forint a nyeremény.

Telitalálatos szelvény híján a következő játékhéten a főnyeremény már 1,39 milliárd forint lesz.