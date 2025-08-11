Szétverte és felgyújtotta az ország leghangulatosabb buszmegállóját egy bedrogozva őrjöngő férfi

kábítószer;gyújtogatás;drog;rongálás;Mórágy;

Akkor sem akart lecsillapodni, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek.

Teljesen kiégett az ország egyik ikonikus buszmegállója a Tolna vármegyei Mórágyon – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint vasárnap este érkezett bejelentés a tűzről. A bonyhádi rendőrök rövid időn belül a helyszínre értek, ahol a tűzoltók már megkezdték az oltást. A téglából épült megálló berendezése teljesen megsemmisült.

A mórágyi buszmegálló különlegességét az adta, hogy a téglából készült várakozóhelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé alakította. Székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt a helyszínen.

A rendőrség közlése szerint aznap este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd öngyújtóval felgyújtotta azokat. A 33 éves, dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfi ittas volt, és a gyorsteszt szerint többféle kábítószer hatása alatt állt. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is agresszíven viselkedett, ezért kórházba szállították. A helyszíni szemlén a hatóságok azt is megállapították, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörték.

A férfi ellen a gyújtogatás és a busz megrongálása miatt büntetőeljárás indult.