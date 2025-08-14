Narkófolyosó az Egyenlítőn: Ecuadorban soha nem látott mértékben növekszik az erőszakos halálesetek száma

erőszak;Ecuador;kábítószer-kereskedelem;

2025-08-14 07:58:00 CEST

Az egyenlítői ország a kábítószer-kereskedelem központja lett.

4619. Ennyi embert gyilkoltak meg a nevét az Egyenlítőről kapó dél-amerikai Ecuadorban 2025 első felében - írja az Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, az ecuadori szervezett bűnözést megfigyelő szervezet (OECO) saját adatai alapján.

Ez a szám az országban mért féléves statisztikák eddigi legmagasabbja, és a tavalyi év ugyanezen időszakához képest 47 százalékos növekedést, napi átlag 25 gyilkosságot jelent a csupán 18 milliós országban.

Mindez annak ellenére, hogy Ecuador államfője, az áprilisban újraválasztott Daniel Noboa tavaly még 60 napos szükségállapotot hirdetett, és - mexikói mintára - a hadsereget is mozgósította a bandák felszámolására, összesen 22-őt minősített terrorista szervezetnek.

Ecuadort már tényleg a második Mexikóként lehet emlegetni, ugyanis a történések szinte papírforma szerint követik a drogkartellekről is elhíresült latin-amerikai ország sorsát. Az ecuadori rendőrségbe is beszivárgott a szervezett bűnözés, ennek következtében a lakosság már nem bízik bennük. A szervezett bűnözői bandák pedig már annyira megerősödtek, hogy az elmúlt években polgárháborús állapotok uralkodnak az országban.

Noboa a szükségállapotot azután hirdette ki, hogy az egyik banda, a Los Choneros feje, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito megszökött a börtönből, és a bandatagok még egy állami tévét is megrohamoztak és túszokat ejtettek. Az országot terrorizáló bandákból több is van, de két fő erő rivalizálása változtatja az utcákat harctérré, ezek a Los Lobos és az említett Los Choneros. Az erősödésük és hatalmuk növekedése, ami a véres összecsapásokhoz vezetett, 2020 vége felé kezdődött.

Ecuador nem véletlenül lett a drogkereskedelem egyik csomópontja. A fő kokaintermelő Peru délen, míg Kolumbia északon határolja, Ecuador így egy drogfolyosó lett. Ezt kihasználva hatalmas profitra tesznek szert a helyi bűnszervezetek, a pénz pedig hatalommal és befolyással is jár. Az egyik legfontosabb és legérintettebb terület Guayaquil, Ecuador legnépesebb városa és fő tengeri kikötője, 10-ből 3 gyilkosság itt történik.

A CNN egy dokumentumfilmet is készített, amiben sikerült (álcázva és hangját eltorzítva) egy magas rangú bandatagot is megszólaltatniuk, aki elmondta, 18 évesen lett bandatag, ma 28 éves, nős, több gyerek apja, és elismerte, hogy igen, ő is része a problémának. "Mindent nekik köszönhetek. Cipőm sem volt, ételhez sem jutottam. Tőlük kaptam, kétségbe voltam esve, ezért csatlakoztam" - mondta, hozzátéve, most már nem lehet kiszállni, mert akkora gazdasági haszonról van szó, amit senki sem akar elengedni.

A fiatalok különösen sebezhetőek, ami a beszervezést illeti, de a gyilkossági statisztikák élén is ők állnak: 2019 és 2023 között a gyermek- és fiatalkorúak elleni gyilkosságok száma 104-ről 770-re nőtt, ez 640 százalékos emelkedés. Az erőszak kiterjed az oktatási és egészségügyi intézményekre is, a fegyveres csoportok gyerekeket, orvosokat félemlítenek meg, szerveznek be. Noboa elnök 2025 márciusában külföldi (főleg amerikai és európai) katonai segítséget kért a "narcoterrorizmus" ellen. Külön kérte Donald Trumpot, hogy nyilvánítsa terrorista szervezetté a Los Lobost és a Los Choneros. Noboa egyébként egy gazdag banánültetvényes kereskedő fia, aki az Egyesült Államokban született, így kettős állampolgár. Az elnök a helyzet tarthatatlansága miatt még alkotmányt is módosított, a nemzetgyűlés feloldotta a 2009-es, Ecuador területén külföldi katonai támaszpontok létesítését tiltó rendelkezést.

Los Choneros A Los Choneros Ecuador egyik legrégebbi és legbefolyásosabb bűnszervezete, amely 2005 körül alakult Chonéban, Manabí tartományban. Fő tevékenységük a drogkereskedelem, emberrablás, zsarolás és embercsempészet A szervezet szoros kapcsolatban áll a Sinaloa-kartellel, Clan del Golfo-val, és európai maffiákkal is, ennek segítségével tovább erősítették drog- és fegyverellátó képességüket. Számos ecuadori börtönben is hatalmuk van, Guayaquil, Manabí és Litoral börtöneit kvázi ők irányítják. A börtönből megszökött vezetőt, Fitot 2025 júniusában elfogták, júliusban az Egyesült Államokba adták ki, ahol kokain- és fegyvercsempészet vádjával tárgyalják majd ügyét a Brooklyn-i bíróságon. A Los Choneros vezetőjük elfogása után még inkább fragmentált mint korábban, így a belső konfliktusuk tovább fokozhatja az erőszakhullámot.