Kigyulladt egy BKV-busz Budapest belvárosában, a tűz elérte egy ház homlokzatát is

2025-08-13 12:52:00 CEST

Az V. kerületi tűz egy épület homlokzatára is átterjedt, a baleset miatt lezárták a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között.

Kigyulladt, és teljes egészében ég egy autóbusz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán – közölte szerdán a katasztrófavédelem a honlapján. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek, a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a tüzet.

A BKK Info a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy baleset miatt lezárták a belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A 16-os, a 105-ös, a 178-as és a 216-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér M közötti megállókat. A 15-ös autóbusz is terelve jár, nem érinti a Kossuth Lajos tértől a Boráros tér felé a Március 15. tér, illetve a Gyöngyösi utca felé a Kálvin tér közötti megállókat.

Az Újpesti Hírmondó egy fotót is megosztott a lángoló BKV-buszról a belvárosban:

UPDATE A katasztrófavédelem 12 óra 25 perckor a honlapján azt közölte, hogy a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a lángokat. A tájékoztatás szerint a tűz ugyan elérte a lakatlan épület homlokzatát, a belső részére nem terjedt át. A busz négy utasa időben, még az egységek kiérkezése előtt elhagyta a járatot.