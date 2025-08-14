A közpénztüzelésű erőmű

korrupció;MSZP;Fidesz;Mátrai erőmű;Tóth Bertalan;

2025-08-14 06:00:00 CEST

Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezetőt és csapatát nem könnyű lerázni. Ha egyszer egy méltánytalanság becsípődik náluk, ráharapnak és nincs az a pajszer, ami onnan lefeszíti őket. Ez történt például az eredendően sima kis belterjes NER-mutyinak induló Mátrai Erőmű-ügyben is. Történt, hogy az egykori Gagarin Hőerőművet 1995-ben az államtól megvásárló németek az őket addig is támadó Fidesz 2010-es győzelme után nyitottnak mutatkoztak az eladásra. A Paks mellett akkor még második legfontosabb, de idősödő, környezetszennyező, széntüzelésű áramtermelő ugyanis egyre csökkenő nyereséggel kecsegtetett.

A végül 2017-ig húzódó tárgyalásokból furamóad nem az egykori eladó, a cég negyedét mindvégig megtartó, állami MVM, hanem (egy hamar lelépő cseh csapat mellett) Mészáros Lőrinc „tőkealapjai” kerültek ki győztesen. Ám a magát Zuckerbergnél is okosabbnak tartó felcsúti billiárdos nem sokáig bírta a több ezer világító szénbányász-szempárt. Így miután a kulturált bezárásra a németek által félretett tízmilliárdokból felnyalt vagy tízet, jelentette a főninek, hogy akkor ő lépne. Semmi gond, bátyám, lesz egy fain vagyonértékelés és az MVM megdob még pár tízmilliárddal. Bár ez a gyanú bűncselekményt sejtet, Tóth Bertalanék első körben az ügy állami aktáit kérték ki. Ez persze perekbe torkollott, olyan szürreális fordulatokat hozva, mint hogy a felek éveken és hat bírósági fórumon át arról vitáztak, mennyi pénz jár a pakk összeállításáért. Máskor az illetékes tárca a kérést törvénysértőn félreértve, egy magyar nemzetes kioktatás kíséretében teljesen más listát adott ki, vagy amikor legutóbb bírósági végrehajtó tudakolta az Energiaügyi Minisztériumnál, kiadnák-e végre kitakarások nélkül a megítélt iratokat, mert különben azt maga lesz kénytelen kihozni.

Az már az eddig megismert töredékekből is kiderül, hogy az MVM „hitelkiváltás” címén további 5 milliárdot állami tulajdonosi engedély nélkül utalhatott át Mészároséknak. Ezért normál esetben szintén börtön járna. De a NER-kupola kitart: a rendőrség és az új legfőbb ügyész is úgy véli, egy általuk öt éve már elutasított beadványhoz képest az MSZP-sek nem álltak elő újdonsággal. Mivel ráadásul erről nem „megszüntető határozat” született, a válasz perre se vihető. Az energiaügyi tárca közben indulatos közleménnyel nyomatékosította, nincs itt semmi látnivaló és aki az adásvételt támadja, az a magyar energiabiztonságot támadja. Bár ez úgy is érthető, hogy ezek szerint az energiabiztonság egyenlő a korrupcióval, a dörgedelem valójában azért csacskaság, mert az azóta beleölt köz-százmilliárdok ellenére a lelakott mátrai blokkok ma már alig pöfögnek. Igaz, lesz új gázerőművük: megépítésével, ki mást, mint az ehhez is értő Mészáros Lőrincéket bízták meg.

Remélem, Tóth Bertalanék nem hagyják annyiban és újabb réseket keresnek a (tőlünk lopott) pajzson.

Talán e kitartásnak köszönhető, hogy sokan a 2026 utánra várt elszámoltatástól eme, igencsak felpüffedt NER-mutyi feltárását is remélik.