Becsületbeli ügyként kezeli a MOK Takács Péter támadásait, Orbán Viktor mellett nemzetközi fórumokhoz is fordul

2025-08-13 21:04:00 CEST

Álmos Péter kamarai elnök lapunknak azt mondta, az egészségügyi államtitkár eddig csak a MOK vezetőit támadta, most viszont az egész szakmai közösségnek esett neki, amikor úgy fogalmazott, a MOK elvesztette köztestületi jellegét és egy külföldről pénzzel támogatott hálózat része, amely ellen küzd az Orbán-kormány.

Felforrósodott a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az egészségügyi államtitkár közötti szópárbaj, miután Takács Péter megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását és állítólagos külföldi hálózat részének nevezte a kamarát. Erre a MOK közleményben reagált, miután úgy ítélte meg, hogy ágazat vezetője ezzel újabb határt sértett meg.

Álmos Péter, a MOK elnöke lapunknak azt mondta, az államtitkár eddig csak a kamara vezetőit támadta, illetve „odaszúrásokat”, véleményszerű-megjegyzéseket lehetett tőle nyilvános fórumokon hallani. Most viszont – hangsúlyozta Álmos Péter – az egész szakmai közösségnek, az orvoskarnak esett neki, amikor úgy fogalmazott, a MOK elvesztette köztestületi jellegét és egy külföldről pénzzel támogatott hálózat része, amely ellen küzd az Orbán-kormány.

Ezzel a tevékenységével az orvosokba, az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja, pedig orvosként és a szaktárca vezetőjeként is annak erősítésén kellene dolgoznia. A MOK közleményében felszólította Takács Pétert, hogy hagyjon fel az orvosi autonómia elleni támadásokkal. Jelezték azt is, hogy levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit arra kértek, ne adjon teret kormányában olyan, az orvosközösséggel szembeni kártékony hatalmi kommunikációnak, amelyre legutóbb a szocializmusban volt példa Magyarországon.

Arra kérdésünkre, hogy mit remél a miniszterelnöknek küldött levéltől, Álmos Péter azt válaszolta: Orbán Viktor képviseli a kormányt, ő felelős miniszterelnök, így neki kell arról döntenie, hogy teret ad-e a kormányában az ilyen vélekedésnek.

Álmos Péter beszélt arról is, hogy a történtek miatt szintén levelet írt a miniszterelnöknek az Európai Orvosok Állandó Bizottságának (CPME) vezetője, valamint az Orvosi Világszövetség (WMA) elnöke is.

A nemzetközi szakmai szövetségek azt követően léptek, miután a MOK jelezte nekik is a történteket. Álmos Péter, aki egyben az Európai Orvosok Állandó Bizottságának alelnöke is, hozzátette: az állandó bizottság a kötelező kamarai tagság megszüntetése óta monitorozza a magyarországi helyzetet. Mint mondta: nemcsak Magyarországot nézik ilyen értelemben, hanem minden helyet, ahol aggályos az orvosi autonómia helyzete.