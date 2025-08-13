Becsületbeli ügyként kezeli a MOK Takács Péter támadásait, Orbán Viktor mellett nemzetközi fórumokhoz is fordul

Felforrósodott a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az egészségügyi államtitkár közötti szópárbaj, miután Takács Péter megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását és állítólagos külföldi hálózat részének nevezte a kamarát. Erre a MOK közleményben reagált, miután úgy ítélte meg, hogy ágazat vezetője ezzel újabb határt sértett meg.
Álmos Péter, a MOK elnöke lapunknak azt mondta, az államtitkár eddig csak a kamara vezetőit támadta, illetve „odaszúrásokat”, véleményszerű-megjegyzéseket lehetett tőle nyilvános fórumokon hallani. Most viszont – hangsúlyozta Álmos Péter – az egész szakmai közösségnek, az orvoskarnak esett neki, amikor úgy fogalmazott, a MOK elvesztette köztestületi jellegét és egy külföldről pénzzel támogatott hálózat része, amely ellen küzd az Orbán-kormány.
Ezzel a tevékenységével az orvosokba, az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja, pedig orvosként és a szaktárca vezetőjeként is annak erősítésén kellene dolgoznia. A MOK közleményében felszólította Takács Pétert, hogy hagyjon fel az orvosi autonómia elleni támadásokkal. Jelezték azt is, hogy levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit arra kértek, ne adjon teret kormányában olyan, az orvosközösséggel szembeni kártékony hatalmi kommunikációnak, amelyre legutóbb a szocializmusban volt példa Magyarországon.„Engem nem érdekel, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Az én érzésem, hogy azoknak, akik ezt az országot vezetik, valahogy nincs szívük”
Arra kérdésünkre, hogy mit remél a miniszterelnöknek küldött levéltől, Álmos Péter azt válaszolta: Orbán Viktor képviseli a kormányt, ő felelős miniszterelnök, így neki kell arról döntenie, hogy teret ad-e a kormányában az ilyen vélekedésnek.Takács Péter néha bajban van a számokkal, de most szaván fogná a szakszervezet
Álmos Péter beszélt arról is, hogy a történtek miatt szintén levelet írt a miniszterelnöknek az Európai Orvosok Állandó Bizottságának (CPME) vezetője, valamint az Orvosi Világszövetség (WMA) elnöke is.
A nemzetközi szakmai szövetségek azt követően léptek, miután a MOK jelezte nekik is a történteket. Álmos Péter, aki egyben az Európai Orvosok Állandó Bizottságának alelnöke is, hozzátette: az állandó bizottság a kötelező kamarai tagság megszüntetése óta monitorozza a magyarországi helyzetet. Mint mondta: nemcsak Magyarországot nézik ilyen értelemben, hanem minden helyet, ahol aggályos az orvosi autonómia helyzete.
Takács Péter a Harcosok Órájában
A Fidesz-frakció Harcosok Órája című podcastjének 2025. július 31-i élő műsorában Takács Péter államtitkárral Németh Balázs beszélgetett.
Takács Péter (T.P): Igen, az a baj, hogy a Magyar Orvosi Kamara már elvesztette köztestület jellegét, sokkal inkább ilyen politikai aktivista szervezetként működik sajnos már évek óta. Jellemző, hogy a korábbi elnöke Gyurcsány Ferenc egykori egészségügyi államtitkára volt, Kincses úr, és Álmos Péter, aki átvette ott a stafétát. Tehát ez a 68-asoknak a nagy trükkje, hogy foglald el az intézményeket, és onnantól te vagy a szakma. És a hülye politikus mond valamit, és a szakma meg vele szembemegy.
Német Balázs: Az, hogy az Orvosi Kamara szerint pont 500 milliárd hiányzik az egészségügyből és a Tisza Párt szerint is ennyit kellene pótolni, akkor ez nem szakmai, hanem politikai vélemény.
TP: Ha megnézed, az orvosi kamara indított valamilyen pénzből egy plakátkampányt Egészségügyi felvilágosítás címmel, a 444 címét megtette a plakátra és árulta igazságként. Például egymillió embernek nincs háziorvosa Magyarországon. Ez egy hazugság. A Magyar Orvosi Kamara, mint köztestület politikai célból hazudik az óriásplakátokon. Ezt nem tudom máshogy értelmezni, valamilyen megrendelést teljesítenek. Egyébként pedig mi, a Belügyminisztérium, folyamatosan törekszünk egy jó szakmai vagy partneri kapcsolatra. Május végén átadtam nekik minden béradatot, ami az ágazatban van. Két hónapot ültek rajta. Majd nem nekem írtak egy válaszlevelet, hogy államtitkár úr, szerintünk nem jön ki a matek, vagy rossz a módszertan, vagy nézzük meg, hogy lehetne ezt jobban csinálni, hanem capslock-kal kiírták a Facebookra. Kulja úr aztán felsül, nem tudja a számokat, mert az orvosi kamarára hivatkozik, akik erre capslock-kal kiírják, hogy hazudik a kormány. Ez nem egy partneri együttműködés, ez egy politikai aktivizmus. Az a helyzet, hogy ezzel kell szembesülnünk. Ott vannak a mindenkori politikai ellenfeleink, meg az ő gazdáik, akik kívülről mozgatják őket. Ugyanez az érdekkör birtokolja a sajtó nagy részét, és sajnos a szakmai szervezetek egy részében is ők vannak ott. Ez a trükkjük, ez egy kommunikációs hálózat, ami ellen mi küzdünk, remélem, hogy eredményesen. Mert ahogy látszik egyébként, az üzeneteink célba érnek, tehát aki a józan logika meg racionalitás talaján áll, vagy fontos neki azt végig gondolni, hogy ha nem is az ország, de az ő szűk családjának a sorsa, hogy alakul, annak nem elég ez a populista demagógia, amit a teljes ellenoldal tol ellenünk.