Mintha ott lennél

Deep Purple;

2025-08-15 13:05:00 CEST

Pontosan 53 évvel a legendás Deep Purple koncertalbum felvétele után, újrakevert változatban ma jelenik meg újra a Made in Japan az ismert változatot kiegészítve az eredetileg rögzített három teljes fellépéssel. Több formátumban is élvezhetik a zenekedvelők, és amit kapnak, nem túlzás, több, mint rock.

A klasszikus felállású – Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jon Lord és Ian Paice – Deep Purple valódi rocklasszikussá vált 53 éves koncertlemeze most a XXI. századi technikával újrakeverve úgy tűnik, ismét mintát ad a jelen és a jövő rockzenészeinek. A megjelenést a három – két oszakai, illetve egy tokiói – koncert közül az első, az 1972. augusztus 15-i oszakai koncert napjára időzítették. A lejátszókat, hangszórókat, fejhallgatókat kéretik feltekerni, biztonsági öveket kikapcsolni, és több mint 75 perces félévszázados utazást megkezdeni a zenei sztrádán. Elsőként stílszerűen a Highway Star lüktető ritmusára, amelyben minden benne van, ami a Deep Purple. Gillan elsöprő énekhangja, Paice magával ragadó, erőteljes dobolása, Glover precíz játéka a basszusgitáron, Lord megunhatatlan hangzásvilága a Hammond-orgonán, Blackmore száz közül is felismerhető, csak rá jellemző, varázslatos szólógitározása.

Az 1972-ben megjelent 7 számot tartalmazó dupla LP első oldalának másik száma a Child in Time, amelyben a lírai és a hard rockos részek váltogatják egymást, és Gillan megmutatja, mit tud kezdeni a hangszálaival. Újra és újra hallani akarod, több mint 12 percen át. A B oldal a jól ismert Smoke on the Waterrel kezdődik, elemi erővel, a végén egy kis ízelítővel arról, hogy milyen a zenészek párbeszéde szavak nélkül, amikor a gitár kérdésére orgona válaszol, majd fordítva. Aki csak ezt az egyetlen dalt hallgatja meg a lemezről, rájön, semmi értelme a korabeli együttesek összehasonlításának. A Deep Purple valami más. Több, mint rockzene.

Itt van mindjárt a The Mule, amelynek tíz percéből hatban Paice mesteri, a közönséget is megtapsoltató dobszólója mutatja meg az utat a hetvenes években szinte valamennyi rockzenekarnak, hogyan kell felépíteni egy koncertet. Az album második lemezén a Strange Kind of Woman pezsdíti fel a közönséget és a lemezhallgatót egyaránt. Ez a vidám hangulatú, lüktető szám a Purple egyetlen hivatalos stúdióalbumán sem hallható, de Oszakában megörökítették – az egymást enyhén szólva sem szívlelő – Gillan és Blackmore közös, felelgetős jutalomjátékát, amelynek végén az énekes ismét kieresztheti a hangját rendesen.

A lemezen ekkor már csak két szám maradt, de micsoda két szám! A Deep Purple Mark2-nek is nevezett legnépszerűbb felállásának egyik gyöngyszeme a Lazy, amelyben a 13 éve elhunyt Jon Lord és Ritchie Blackmore nagyot alkotott. A dalban mindketten bizonyítják, hogy a korábbi és későbbi pályafutásuk során a rockkal nem csak a klasszikus zenei elemeket vegyítik professzionálisan, hanem a dzsesszt és a bluest is. Lord kifejezetten elemében van, és folytatódik a már szinte várt orgona-gitár-párbeszéd. A második lemez második oldala – némi képzavarral – nem háromperces szórakozásra vágyóknak való vidék. Az egyetlen szám a Space Truckin', hamisítatlan rockszimfónia ugyanis csaknem húsz perces. Lord Hammondjával zseniálisan vezeti, uralja a bármelyik heavy metal zenekar által is megirigyelhető zárószámot, de Blackmore hátborzongató, síron túli gitárhangja is a fülünkben cseng még sokáig.