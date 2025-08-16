Értetlenek

Deutsch Tamás;fiatalok; NER;Sulyok Tamás;

2025-08-16 06:00:00 CEST

A minap felbukkant egy képsorozat, harminchat éve Prágában készült az augusztus 21-i tüntetésen, amikor őrizetbe vettek több száz, a szabadságért kiálló embert – köztük Deutsch Tamást.

Azóta az említett lázadó kormánypárti politikussá vált, aki elérkezettnek látja az időt üzenni a fiataloknak és zenészeknek a mocskosfideszezés miatt. Ami amúgy nem nyáron és nem fesztiválon kezdődött: találkozhatott az ominózus kiáltással aki az elmúlt években járt tüntetésen. De ő már nem jár.

A NER megmondók reakciói tökéletesen mutatják a skandálás okát. Joviális, egy szekrényugrást parancsoló tornatanár mosolyával, ahogy megszokták, fentről lefelé beszélnek, rettentő megengedően: Óh, hát a fiatalok azok fiatalok. A bölcsnek tervezett államfő mindezt üzenettel tetézte, semmitmondó szövegét a megcélzott korosztály által nem használt közösségi oldalon közzétéve.

Pedig mielőtt üzentek, beszélgethettek volna „ideológiailag nem elég képzett”, nem MCC válogatta tízen-huszon-harminc évesekkel. Figyelmesen meghallgathatnák azokat, akik már nem itt élnek, azokat, akik fontolgatják a kivándorlást, vagy akiknek esélyük sincs 30 kilométernél messzebbre jutni.

Lenne, aki azt felelné: zavarja, hogy nem érezheti büszke magyarnak magát úgy, ahogy szeretné, mert kisajátították a magyarság fogalmát. Más arról beszélne, hogy utálja, ha hülyének nézik csupán azért, mert mást gondol, mint a többség, a tisztelet iránti vágy pedig itt abszurd, hiszen az az ő nemzedékének – sokak szerint – nem jár. Van, akit dühít, ha megmondják, mikor kell akarnia családot, és jó szívvel – egy-két iskolát kivéve – nem tudná a magyar oktatásba engedni a gyerekét. Mást irritál, hogy itt még mindig az informális, kapcsolatokon keresztül való előrejutás dívik, az esélyegyenlőségről pedig csak papolnak – már akiknek egyáltalán eszükbe jut.

Lenne még sok-sok más gondolat, amire nem válasz a 3 százalékos lakáshitel kamat, a CSOK, vagy az SZJA mentesség. Sem a szatyorból előkerülő Kedves Fiatalok! megszólítás, amitől a valamikori rebellis Deutsch Tamás éppúgy sikítófrászt kapott volna, ahogy az ellenük ma lázadók.