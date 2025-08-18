Rekorddrága lehet a parkolás Egerben, ha ősszel elfogadják ezt a tervet

Magyarország;parkolás;rekord;drágulás;Eger;

Ha ősszel elfogadják a most még csak tervként létező elképzelést, az egész országban a barokk városban lehet majd a legdrágábban lerakni az autót, ráadásul a belvárosban este tízig kellene fizetni.

Idén nyáron tárgyalta a barokk város közgyűlése azt az új parkolási koncepciót, amely szándéka szerint a meglévő helyek hatékonyabb kihasználására, a belvárosi zsúfoltság csökkentésére és az egriek érdekeinek érvényesítésére törekszik.

– A gépjárművek száma rövid távon nem csökken, miközben új felszíni parkolóhelyek létesítésére egyelőre kevés a lehetőség. Ezért a jelenlegi, háromzónás rendszer helyébe két új parkolási övezet lép, amelyek átláthatóbbak, és jobban tükrözik a forgalmi terhelést – indokolta a városháza a változtatást. Az óradíjak egységesek lennének mindenki számára – a belvárosban az eddigi 480 helyett 640, a távolabb eső területeken pedig a 360 helyett 480 forint. A belváros kiemelten terhelt szakaszain a jövőben nem lehetne lakossági bérlettel parkolni, ráadásul időkorlátozást is bevezetnének, hogy az autók forgását felgyorsítsák. Az egriek naponta egy-egy órát díjmentesen parkolhatnának a városban: reggel 8 és 9, valamint délután 16 és 17 óra között, a városkártya használatával. – Ezzel lehetőségük nyílik gyors ügyintézésre vagy vásárlásra anélkül, hogy parkolási költséget kellene fizetniük – érveltek a döntéshozók.

A jelenleg reggel nyolctól délután 17 óráig tartó időszak meghosszabbodna: a kiemelt, I-es övezetben minden nap este tízig, míg a II-esben este nyolcig kellene fizetni a parkolásért. A változások egyik célja, hogy növekedjen a parkolóházak kihasználtsága. Jelenleg az Agria Plaza helyeit nem számítva két ilyen van a városban: az egyik az uszoda mellett – ez a városé, de a helyiek sem nem igazán ismerik, sem nem szeretik, a turistákat pedig nem igazítja útba ide tábla, ezért alig fordul be valaki – a másik pedig egy magánvállalkozásé, a piac mellett. Annak idején az önkormányzat olyan szerződést kötött a céggel, amelynek értelmében az üzemeltetés veszteségeit részben a város állja, emiatt évente több tízmilliós nagyságrendben fizet ki erre pénzt Eger.

– A tervezetben semmi olyan nincs, amit egy parkolási rendeletmódosítással ne lehetett volna megoldani, mindössze azt próbálja megalapozni, hogy miért kell ekkora árat emelni a városban. A fideszes városvezetés azóta érzékelte, hogy emiatt komoly felháborodás van, a jobboldal, vagyis a helyi lokálpatrióták részéről is, ezért most többször is arra hivatkoznak, hogy ez még csak egy terv, tulajdonképp nem jelent semmit, majd szeptemberben jön a parkolási rendelet módosítása, és abban lesznek az igazi dolgok – mondta lapunknak Pál György szocialista önkormányzati képviselő. Hozzátette: az eddig ismert számokkal kalkulálva Eger lenne az országban a legdrágább város parkolás szempontjából.

– Ezzel a rendelettel minden egyes színházjegyet vagy sporteseményi belépőt 1500-2000 forinttal megdrágítanak, hiszen ezek általában esti rendezvények, a nézőknek pedig 22 óráig fizetniük kellene a várakozást

– mondta Pál György.

Domán Dániel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi képviselője a közösségi oldalán azt vetette fel: a közúti közlekedésről szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy díjfizetési kötelezettség csak olyan területre és olyan időszakra írható elő, ahol az adott időszakban a parkolóhelyek átlagos foglaltsága (telítettsége) meghaladja a 70 százalékot. A díj mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságát, valamint a terület jellemzőit is figyelembe véve. – Ez az arányossági elv különösen akkor nyer jelentőséget, ha az üzemidő érdemben kitolódik az esti órákra. Az egri Fidesz e jogszabályt megkerülni nem tudja, legfeljebb a végrehajtás során némiképp „rugalmasan” értelmezi. Az arányossági elv tükrében erős túlzásnak tűnik, hogy olyan utcákban, ahol a kihasználtság este hat óra után tartósan 40–50 százalék között mozog, este 22 óráig szedjenek parkolási díjat – fogalmazott. Az ellenzéki képviselő szerint az új díjszabás bevezetése előtt legalább minden évszakban egyszer fel kellene mérni az adott utcák leterheltségét, vagyis minimum egyéves előkészítést igényelne az új díjszabási rendszer átalakítása. Hozzátette, amíg az egri fideszes városvezetés nem tudja hitelt érdemlően, független szakértői véleménnyel és pontos adatokkal bizonyítani, hogy az újonnan bevonni tervezett utcákban a kijelölt díjfizetési időszakban a telítettség tartósan meghaladja a hetvenszázalékos küszöböt, addig a díjfizetési kötelezettség jogilag támadható – ő pedig a maga részéről támadni is fogja.

A parkolási tervről megkérdeztük az egri polgármesteri hivatalt is. Itt azt a választ kaptuk, hogy egyelőre tart a társadalmi egyeztetés: a közgyűlés csak a koncepciót fogadta el, de az új parkolási rend szabályozásáról még nem döntöttek.