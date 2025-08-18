A legjobb utas: a halál

Alien-filmek;

2025-08-18 18:52:00 CEST

Az Alien: Föld már azzal meg tudja venni a rajongókat, hogy képes az első kettő film legjobb hangulatát és atmoszféráit ötvözni

Az Alien mindenek felett áll a filmrajongók körében, a Ridley Scott megálmodta sci-fi horrort még az is végig izgulja, akit konkrétan egyik műfaj sem érdekel, sőt kifejezetten taszít. Az 1979-es első film, az angolul szimplán Alien címmel futó (Magyarországon és a szocialista blokkban A nyolcadik utas: a halálként vált legendássá), mindent elindító klasszikus komolyan veendő műfajjá emelte a fantasztikus műveket és a filmtörténetben azon franchiseok közé tartozik, melyben a folytatás talán felül is múlta a nyitóművet: a James Cameron rendezte, 1986-os Aliens (Magyarországon A bolygó neve: halál) minden idők egyik legjobb hollywoodi műveként tartjuk számon.

Aztán jöttek a botlások, az Alien 3 botrányos előélete és forgatása, melynek kapcsán David Fincher rendező el is határolódik a moziba került változattól, majd a kissé szürrealisztikus negyedik rész, melynek rendezőjének, Jean-Pierrje Jeunet-nek nyilván nem szólt senki, hogy nem egy európai művész testhorrort kellene hoznia. Aztán jöttek a Alien vs Predator című B-kategóriás horrorok, illetve egy idő után a messiásként visszatérő Ridley Scott, aki a Promethaus-szal és az Alien: Covennet-al igyekezett tovább bővíteni a mítoszt, de mondjuk ki, inkább szuperválságot okozott, hiszen nincs annál kínosabb, amikor a teremtő temeti el a csodát. A Fox megvásárlása után a Disney-hez kerülő franchise-be igyekeztek új vért pumpálni, amikor az ifjabb titánnak számító Fede Alvareznek adták át a stafétát, aki tavaly hozta a Budapesten forgatott Alien: Romulust, ami hosszú idők óta a legjobb „idegen” változat volt. Nemcsak azért, mert a Széll Kálmán téri metrómozgólépcsőt simán fel lehetett ismerni, hanem mert főszereplőnek szerződtették a szupertehetséges Cailee Spaeny-t, akiben benne van, hogy akár évtizedkéig az új Ripley legyen – ha ő is úgy akarja. Alvarez mozijának egy baja volt, hogy túlságosan ragaszkodott az eredeti recepthez, tehát nem volt több egy szörny(ek) elől menekülő filmnél, melyben a mellékszereplők feláldozhatók.

Amikor az FX (itthon Disney+) bejelentette, hogy érkezik 2025-ben az Alien: Föld című előzménysorozat, sokan szkeptikusok voltak. Noah Hawley kreátor – ez bizony jó hír – volt eléggé vagány ahhoz, hogy „ne érdekeljék” a kötelező körök.

Ami Scottnak nem sikerült a Prometheus-szal, az simán összejött az újoncnak.

Az Alien: Föld kettő évvel ezelőtt játszódik a nyolcadik utas cselekménye előtt, mely nem részletezte az otthoni helyzetet, csupán annyiban, hogy van egy gonosz vállalat, a Weyland-Yutani, amely akár feláldozza az embereit. A Föld esetében az első rész hangulatát az első húsz perc idézi, melyben egy Yutani hajón elszabadulnak az idegenek és lezuhan a bolygónkra, ám egy másik multi, a Prodigy területére. Noah Hawley újítása abban rejlik, hogy feltérképezi a Föld társadalmi és geopolitikai státuszát, melyet lényegében óriáscégek uralnak. A másik újdonság, hogy sikerült új harcosokat találni a földönkívüli vadállatok ellen, jelesül különleges kyborgokat, akiknek mechanikus testébe haldokló gyerekek tudatát (és lelkét?) ültették be – az igazóból szupererős, de gyermekként rettegő harcos remek ötlet volt. Látszólag nem biztos, hogy dicséretnek tűnik, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a széria már azzal meg tudja venni a rajongókat, hogy képes az első kettő film legjobb hangulatát és atmoszféráit ötvözni – így ha még meg is lep olykor, az már csak a hegy csúcsa.