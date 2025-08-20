Balatoni fürdőzőknek reklámozták a Tisza Pártot a nemzeti ünnepen

Balaton;repülés;reklám;Tisza Párt;

2025-08-20 17:52:00 CEST

Aligha lehetett olcsó, hogy így népszerűsítsék Magyar Péter alakulatát.

Légi reklám hirdette a Tisza Pártot a nemzeti ünnepen a Balaton felett.

Lapunknak egy, a siófoki Ezüstparton pihenő olvasónk küldött fotókat a levegőben vontatott molinóról, amelyen az „Árad a Tisza” felirat volt olvasható. Elmondása szerint a reklám több alkalommal is feltűnt a délután folyamán a strandszakasz felett.

Magyar Péter egy szerda délutáni Facebook-posztban jelentette be, hogy a siófoki Tisza-szigetek áll az akció mögött. Bár a költséget nem közölte, annyi bizonyos, hogy a szolgáltatás nem éppen olcsó. Egy repülőklub például 65 ezer forintért kínál 60 perces molinóvontatást.

A nyári hónapokban a Balaton felett gyakran tűnnek fel hasonló reklámok, különösen a forgalmas üdülőhelyek, így Siófok, Balatonfüred vagy Zamárdi térségében.