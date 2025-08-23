Debreczeny György versei

versek;Gogol;kabóca;

2025-08-23 09:08:00 CEST

a kabócák felelősek; kezdeti végszavak

a kabócák felelősek

a növények faszövetét

tápláló kabócák felelősek

az eredetileg az amerikai

kontinensről származó

Xylella fastidiosa terjesztéséért

amely baktérium veszélyt jelent

a dísz- és a haszonnövényekre



ezek közül a tajtékos kabóca

(Philaenus spumarius)

egész Európában

így Magyarországon is megtalálható

innen lehet tudni

hogy Magyarország

igenis Európában található

kezdeti végszavak

lopott köpenyt kerít a lélek

jó lesz majd kerítésnek

mondja a kerítőnő

és egy óvatlan pillanatban

óvatossá változik

de mégsem ótvarossá

óvárossá és körülkeríti magát

álmában virraszt egy kicsit

az erotika az egyetlen gyógyszer

az idők kezdete óta kedvesem

mondja a kötőtűnek

de higgye el itt már csak a távolság

vagy a hüvelygolyó tud segíteni

hüvelygolyókészlet

időtlen orgazmusgolyók

lopott orgazmust kerít a lélek

titokban elvágja a halál köldökzsinórját

a hídfőállásban a hosszanti híd közepén

csak te + én

vulkán a vulkán alatt

mi volt előbb a vulkán vagy a vulkán?

alantas ösztönök itt a felettesek

a szép öregség titka

a korai halál

elfordulás és előfordulás

műanyag platánok lombsora

s ha nincs út te légy a műút oda

a lopott köpenyből bújt elő

a polifón csend

akkor meg mit kiabál kend

van magának rendes dallamvezetése?

az erotika kegyetlen gyógyszer

piros platánok pálfordulása

ebédidőben újjászülető

tisztelet becsület szeretet

háromsaroknyira innen

repedtsarkúak kötögetnek

csattognak az egyenes a kör

és a zoknikötő tűk

emellett csattognak még

cserélhető fejű kötőtűk

és cserélhető fejű emberek is

higgye el fa fém műanyag vagy bambusz

kötőtűkön jól elüldögél az ember

ki hogyha kell horgolni nem mer

horkolni még talán igen

mi volt előbb a horkolás vagy az ember?

a törés? a vonal?

a tenger alatt a vulkán?

szex szerelem játék

no persze ezek is angolul

mélyiszapba ragadt kezdeti végszavak

a strandolókat nem zavarják

nevet kell adni mindennek

akárki akármi is a névtelen

a szó erejével

a vécét le kell húzni

és az utcai ablak redőnyét is

a féktelen pagony virágai

hirtelen lefékeznek

és az édes Akakij Akakijevics

ma idejében érkezik a sóhivatalba