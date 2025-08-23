Debreczeny György versei

a kabócák felelősek
a növények faszövetét
tápláló kabócák felelősek
az eredetileg az amerikai
kontinensről származó
Xylella fastidiosa terjesztéséért
amely baktérium veszélyt jelent
a dísz- és a haszonnövényekre
ezek közül a tajtékos kabóca
(Philaenus spumarius)
egész Európában
így Magyarországon is megtalálható
innen lehet tudni
hogy Magyarország
igenis Európában található
kezdeti végszavak
lopott köpenyt kerít a lélek
jó lesz majd kerítésnek
mondja a kerítőnő
és egy óvatlan pillanatban
óvatossá változik
de mégsem ótvarossá
óvárossá és körülkeríti magát
álmában virraszt egy kicsit
az erotika az egyetlen gyógyszer
az idők kezdete óta kedvesem
mondja a kötőtűnek
de higgye el itt már csak a távolság
vagy a hüvelygolyó tud segíteni
hüvelygolyókészlet
időtlen orgazmusgolyók
lopott orgazmust kerít a lélek
titokban elvágja a halál köldökzsinórját
a hídfőállásban a hosszanti híd közepén
csak te + én
vulkán a vulkán alatt
mi volt előbb a vulkán vagy a vulkán?
alantas ösztönök itt a felettesek
a szép öregség titka
a korai halál
elfordulás és előfordulás
műanyag platánok lombsora
s ha nincs út te légy a műút oda
a lopott köpenyből bújt elő
a polifón csend
akkor meg mit kiabál kend
van magának rendes dallamvezetése?
az erotika kegyetlen gyógyszer
piros platánok pálfordulása
ebédidőben újjászülető
tisztelet becsület szeretet
háromsaroknyira innen
repedtsarkúak kötögetnek
csattognak az egyenes a kör
és a zoknikötő tűk
emellett csattognak még
cserélhető fejű kötőtűk
és cserélhető fejű emberek is
higgye el fa fém műanyag vagy bambusz
kötőtűkön jól elüldögél az ember
ki hogyha kell horgolni nem mer
horkolni még talán igen
mi volt előbb a horkolás vagy az ember?
a törés? a vonal?
a tenger alatt a vulkán?
szex szerelem játék
no persze ezek is angolul
mélyiszapba ragadt kezdeti végszavak
a strandolókat nem zavarják
nevet kell adni mindennek
akárki akármi is a névtelen
a szó erejével
a vécét le kell húzni
és az utcai ablak redőnyét is
a féktelen pagony virágai
hirtelen lefékeznek
és az édes Akakij Akakijevics
ma idejében érkezik a sóhivatalba