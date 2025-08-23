A letagadott orosz hete

titkosszolgálat;tűzijáték;Sulyok Tamás;

2025-08-23 06:00:00 CEST

Hazugságvizsgáló

Azt állította a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága, hogy azért törölték ki Sulyok Tamás köztársasági elnök posztjából az orosz szót a Munkácsot ért rakétatámadás elől, mert még várták „a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a körülményekről, a felelősök és végrehajtók kilétéről”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az oroszok három és fél éve támadják Ukrajnát, és erről talán Sulyok Tamás és hivatala is értesült. Kész csoda, hogy Orbán pár órával később rájött, hogy mégis az oroszok lehettek a tettesek. Könnyű neki. A titkosszolgálat nyilván neki jelentette a nagy titkot, nem Sulyoknak.

Azt állította Orbán Viktor (a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a tűzijátékról), hogy „csak egy ember volt boldogtalan; Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az ünnepi tűzijátékot kísérő szöveget hallva nem Magyar Péternek jutott eszébe saját maga István király utódjáról, Orseolo Péterről, hanem mindenki másnak. A miniszterelnök által elégedetten fogadott ünnepi történelemórából azonban valahogy kimaradt, hogy a „dölyfös és felfuvalkodott Pétert” éppenséggel István király jelölte ki utódjának. Na, erre varrjanak gombot a Karmelita hírszabó műhelyében! Vagy az adriai jachton, ahonnét a nagy Harcos a honvédő üzeneteit küldi.

Azt is állította Orbán (ugyanott), hogy „megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrés-stop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel”.

Ezzel szemben a tény az, hogy vagy hagyják, vagy a kormány packázik mindenkivel. Mert az 1025 éves Magyarországon még mindig majdnem kétszer akkora az infláció, mint a mindössze 32 éves Európai Unióban. Majd ezer év múlva utolérnek minket.

Azt állította a miniszterelnök (Trump amerikai elnökhöz írott levelében, a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást nehezményezve), hogy a vezeték Magyarországot és Szlovákiát szolgálja ki, és „a két országnak nincs más lehetősége arra, hogy olajat importáljon”.

Ezzel szemben a tény az, hogy de van: az Adria kőolajvezeték. Drágább, mint a Barátság, viszont Orbánnak az oroszokkal fenntartott barátság a legdrágább. Az minden pénzt megér.

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (Facebook-oldalán), hogy „rövid időn belül immár harmadszor érte támadás a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál.”

Ezzel szemben a tény az, hogy nem egyszerűen támadás, hanem ukrán támadás, de valamiért ezt Szijjártó most kihagyta, holott az előző alkalommal még így kezdte bejelentését: „Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket”. Hogy ennek az emlékezetkiesésnek mi az oka, nem tudhatjuk, de Szijjártó talán menteni igyekszik a külügyminiszteri mundér becsületét, hiszen ha a Munkácsot ért orosz rakétatámadásról – az államfőnek falazva – ő is elfelejtette megírni, hogy az oroszok követték el, akkor ezen az alapon most is illett elfelejtenie, hogy ki volt a tettes. Úgy látszik, a munkába belefáradt fiúk már azt se tudják, mikor mit hazudjanak.

