Találkozásom Roberto Escobarral

Kolumbia;Pablo Escobar;

2025-08-25 07:31:00 CEST

Délelőtt találkozunk a taxisunkkal. A terv szerint aznap Pablo Escobarhoz köthető helyekre készülünk. A hosszú nap fénypontja, avagy mélypontja vitathatatlanul a személyes találkozás lesz a már csaknem 30 éve halott drogbáró jobbkezével és testvérével. De nem isszák olyan forrón a kolumbiai feketét sem, egy kicsit vissza kell ugranom az időben. Az erőszak különféle formáitól ma sem mentes országba két esküvő miatt érkeztem, így több baráttal is találkozom, mielőtt Medellínbe indulok.

Elég hamar kiderül, hogy kíváncsiságom nem sok megértésre talál. Szembejön velem a sok ott élő valósága: Pablo Escobar csak külföldön ennyire népszerű, Kolumbiában sokan gyűlölettel és szégyennel gondolnak rá, és arra a pokolra, amelyet az országra szabadított (a benyomásaim ugyan éppen kétévesek, de ez nem sokat változhatott). Medellín a világ harmadik legveszélyesebb helyeként lett hírhedt, miközben Pablo Escobar hét egymást követő évben felkerült a Forbes leggazdagabbjai­nak listájára.

A helyzet, legalábbis Medellínben, azóta megfordult: Pablo Escobar a sírban nyugszik, „az örök tavasz városát” pedig 2013-ban a Wall Street Journal, a Citigroup és az Urban Land Institute egy közös pályázaton a világ leginnovatívabb városának választotta. Hírhedt kommunáiba, azaz külvárosi nyomornegyedeibe városi bérlettel és jeggyel igénybe vehető felvonókat építettek, bekötve őket a város vérkeringésébe, amelynek, Kolumbiában egyedüliként, két metróvonal is a része. Startupjainak köszönhetően a home office itt már akkor népszerű volt, amikor a Covid még el sem kezdődött.

Medellíni marketing

Medellín gőzerővel próbál új identitást és életet megteremteni, nem kis sikerrel. Ebben egyrészt fontos szerepe van a helyi népesség erős kulturális identitásának és lokálpatriotizmusának, másrészt egyes korábbi városvezetőknek, akik évekkel ezelőtt felismerték az oktatás, a sport, a kultúra és az innováció fontosságát a bűnözés visszaszorításában. Az önmagát újraértelmező város 2019-ben robbantotta fel a hírhedt Mónaco épületet, amelynek helyén ma a drogterrorizmus áldozatainak emlékére épült park áll.

Taxisunk ide visz el minket elsőként. A különös helyszínen márványba vésett idézet áll: „Az vagyunk, amit másokra örökül hagyunk.”

Medellín ezt a maga részéről komolyan veszi, szeretné új élettel megtölteni a kartell által vérrel beszennyezett helyeket: Az Escobar által épített El Catedral luxusbörtön, amely a városra néző hegyen épült, és ahová a kartellvezér a megbénított kolum­biai igazságszolgáltatás tehetetlensége mellett önmagát „bezáratta”, jelenleg egy bencés szerzetesközösség otthona. Ők idősek otthonát hoztak létre, és szegényekről gondoskodnak. Szinte szürreális a vidám épületek és falfestmények, valamint a megmaradt őrtornyok kontrasztja.

Vannak viszont, akiknek az az érdekük, hogy az Escobar-nosztalgia megmaradjon: a drogturizmus egy nagyon is létező probléma. 2017-ben Wiz Khalifa posztolt egy képet Instagramon, amelyen Escobar sírjánál szívott füvet. Az esetből botrány lett. A Netflix Narcos című sorozata tovább erősítette a trendet: sokan szívnak kokaint a néhai drogbáró sírkövéről. Amikor odaérünk, csak néhány turista lézeng a sírnál. Kevés szebb temetőt láttam eddig: megfordulva elénk árul az egyik előváros különleges látványa. Kecses fák és téglavörös épületek törnek az égig. Mögöttük hegyek és dzsungel.

El Osito jelenléte

Napunk utolsó állomása a Roberto Escobarral való találkozás a múzeumként is működő saját házában. (A helyet a városvezetés egy évvel később, 2024-ben ugyan bezáratta, de az Escobar családot sem kell félteni: azóta nyílt egy gasztronómiai és kulturális kiállítás a városban, és a hátsó ajtón ma elérhető egy még nagyobb tárlat, már ha az ember tudja, kit kell hívni.) Tőlünk úgy 10 000 forintot kérnek el a belépésért, ehhez viszont idegenvezető is jár, aki helyenként határozott kísérletet tesz arra, hogy tompítsa/elkenje Escobar történelmi felelősségét a szervezett bűnözés Kolumbiára gyakorolt hatásairól. A néhány teremből álló tárlaton számos egyedülálló tárgyi hagyatékot lehet megtekinteni, köztük Escobar gyermekkori fényképeit, a drogbárót és Al Caponét egymás mellé ültető festményt, a kartell korábbi gépjárműit és egy autóból kivett, golyónyomokkal tarkított plexit, amely lövöldözésről tanúskodik.

Mindezek közül a legkülönösebb magának Robertónak a jelenléte volt. A 76 éves egykori „logisztikus”, bár a Los Pepestől érkező levélbomba miatt elvesztette jobb szemét, és a jobb fülére megsüketült, készséggel fogadja a látogatókat, és még az ujjlenyomatával is ellátja a szuvenírtárgyakat, utalva ezzel a 14 év börtönre, amellyel végül megúszta a vérbosszút. Az El Osito (alias Medve) fejére ugyanis éppen ugyanakkora vérdíjat tűztek ki, mint Pablóéra, legalábbis az USA és Kolumbia mindkét fivérért 10 millió dollárt ajánlott fel a tárlaton látható egyik kép szerint. Ezen a fejen épp egy „Escobar” felirattal ellátott baseballsapka van.

Robertónak egyébként ugyanilyen néven van egy cége is, mellyel a felpörgő drogturizmusban harcol az Escobar névhez fűződő jogaiért. Az ajándékboltban felesége próbál ránk tukmálni valamilyen szuvenírt, kevés sikerrel.

Roberto több újságnak is lenyilatkozta, hogy sosem bánta meg, amit tett. Mind a mai napig igen jól élhet öccse népszerűségéből. Bár csak banalitásokról esik szó köztünk, mégis hosszan velem marad a találkozás. Hiszen én csak egy kedves nagypapát látok magam előtt, aki ott üldögél az asztalnál. Közben valaki megkapja mellettem az ujjlenyomatokat a poháralátéteire. Azok az ujjak néhány évtizede egész más dolgokat érintettek: fegyver ravaszát vagy mesés mennyiségű készpénzt. A városba visszaérve a salsa ismét megüti a fülem, és végre eltereli a figyelmemet.