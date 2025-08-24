Augusztus 25 és szeptember 30. között áramszünet lehet 387 magyarországi településen

Magyarország;E.ON;áramszünet;

2025-08-24 21:32:00 CEST

Akad, ahol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram.

Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az E.On által közzétett tájékoztatás szerint. Akad, ahol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. 76 helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet.

A pontos lista némi keresés után megtalálható a szolgáltató honlapján. Ehhez az E.On oldalán kell beírni a keresőbe az „áramszünet” szót, amire tíz találatot ad ki a rendszer. A lista legörgetésével a hetedik helyen jelenik meg az „Áramszünet információk”, itt lehet megtudni, hogy melyik településen, melyik utcában, mikor szünetel az áramszolgáltatás. A konkrét információ eléréséhez már csak annyit kell tenni, hogy az oldal aljára görget az ember és letölti a táblázatot, amely fölött a „Tervezett áramszünetek” cím olvasható.