Oroszország;Moszkva;Ukrajna;filmfesztivál;nagykövetség;Woody Allen;orosz-ukrán háború;

2025-08-25 15:05:00 CEST

A budapesti ukrán nagykövetség szerint szégyen, hogy Woody Allen részt vesz a Moszkvai Filmhéten

Sértésnek tartják azokra az ukrán színészekre és filmkészítőkre nézve, „akiket az orosz háborús bűnösök megöltek vagy megsebesítettek az Ukrajna elleni háborúban”.