A budapesti ukrán nagykövetség szerint szégyen, hogy Woody Allen részt vesz a Moszkvai Filmhéten

„Woody Allen részvétele a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten szégyen és sértés azokra az ukrán színészekre és filmkészítőkre nézve, akiket az orosz háborús bűnösök megöltek vagy megsebesítettek az Ukrajna ellen folytatott háborúban” – közölte Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége hétfőn a Facebook-oldalán.
A nagykövetség szerint azáltal, hogy részt vesz egy olyan fesztiválon, amely „összehozza Putyin támogatóit és hangjait, Allen úgy döntött, szemet huny az oroszok által Ukrajnában 11 éve naponta elkövetett atrocitások felett”.
Hangsúlyozzák, a kultúrát soha nem szabad bűnök tisztára mosására vagy propagandaeszközként felhasználni. „Határozottan elítéljük Woody Allen döntését, hogy jelenlétével áldását adja Moszkva véres fesztiváljára” – zárul az ukrán nagykövetség közleménye.
A négyszeres Oscar-díjas, 89 éves rendezőt az augusztus 23. és 27. között megrendezésre kerülő Moszkvai Nemzetközi Filmhét fő díszvendégeként hirdették ki. Az Euronews szerint az eseményre – melynek fő küldetése Oroszország kulturális elszigeteltségének oldása – Allen vasárnap online csatlakozott be.