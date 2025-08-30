Tass Bálint: Valami erőset

A sínen ültél.
Egyik lábad magad alá húzva,
mint aki nem akarja, hogy megfázzon a lelke.
Fejed lehajtva – nem áhítatból.
Leültem veled szemben.
Éreztem a sínek hidegét:
korhadó fa, kátrány, nyárutó.
A kezedben mobil,
egy üzenet világított rajta:
„Többet ne keress.”
Megfogtam a kezed, óvatosan,
nehogy visszahúzd.
Szólongattalak. Rossz szokás.
A tekinteted sehol.
Körbenéztem: nyomasztó semmi.
Tudod, amikor azt hiszed,
most majd jön a megoldás.
Mint egy elrontott zárójeles mondat,
ami sehova nem tartozik.
Nem lehetett nem észrevenni,
hogy nem akarsz lenni.
A pólódon:
„AISEC, Közgazdász tábor”.
Egyformák voltunk,
két helyét kereső egyetemista,
akik még kicsit vadulni akartak,
mielőtt véget ér a nyár.
Vonatfütty.
Fel akartalak húzni.
A semmit bámultad,
hintáztál előre-hátra,
a saját jelentésedtől leszakadva.
Aztán zakatolt
a világ, a gép, a döntés –
megragadtam a karod,
és vittünk egymást lefelé.
A töltés alján víz,
szúrás, szakadás, szuszogás.
Elment.
A vonat.
Az egyik.
A mobil a kövek közt hevert,
egy tócsa felszínén üres műanyag flakon.
A kijelző világított,
az arc, ami visszanézett rád,
már nem tudott bocsánatot kérni.
Azt mondtam, igyunk.
Azt felelted:
– Valami erőset. Duplát.
A strand melletti büfében
(lángos, sör, emberek)
támaszkodtunk a pultnak,
mint akik nem akarnak leesni a földről.
A hangosbemondó közölte a valóságot:
„Klárika várja szüleit a pénztárnál.”
A mobilod üvegét piszkáltad,
mint egy pókhálót,
amin át sejteni lehet a múltat.
Szilánk az ujjban.
Kihúztad a fogaddal,
elegánsan köptél oldalra.
Aztán csak annyit mondtál:
– Legalább a kislányt várja valaki.
És kitörölted a számot.
De nem csak azt.
Ittál még egy kortyot,
és elmentél.
Nem volt búcsú, nem volt kérdés.
A nevedet elfelejtettem megkérdezni.
De emlékszem,
mit mondtál.
Valami erőset.
Duplát.