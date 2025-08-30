Tass Bálint: Valami erőset

vers;nyári tábor;sorsok;

2025-08-30 08:01:00 CEST

A sínen ültél.

Egyik lábad magad alá húzva,

mint aki nem akarja, hogy megfázzon a lelke.

Fejed lehajtva – nem áhítatból.



Leültem veled szemben.

Éreztem a sínek hidegét:

korhadó fa, kátrány, nyárutó.



A kezedben mobil,

egy üzenet világított rajta:

„Többet ne keress.”



Megfogtam a kezed, óvatosan,

nehogy visszahúzd.

Szólongattalak. Rossz szokás.



A tekinteted sehol.

Körbenéztem: nyomasztó semmi.

Tudod, amikor azt hiszed,

most majd jön a megoldás.



Mint egy elrontott zárójeles mondat,

ami sehova nem tartozik.

Nem lehetett nem észrevenni,

hogy nem akarsz lenni.



A pólódon:

„AISEC, Közgazdász tábor”.

Egyformák voltunk,

két helyét kereső egyetemista,

akik még kicsit vadulni akartak,

mielőtt véget ér a nyár.



Vonatfütty.



Fel akartalak húzni.

A semmit bámultad,

hintáztál előre-hátra,

a saját jelentésedtől leszakadva.



Aztán zakatolt

a világ, a gép, a döntés –

megragadtam a karod,

és vittünk egymást lefelé.



A töltés alján víz,

szúrás, szakadás, szuszogás.



Elment.

A vonat.

Az egyik.



A mobil a kövek közt hevert,

egy tócsa felszínén üres műanyag flakon.

A kijelző világított,

az arc, ami visszanézett rád,

már nem tudott bocsánatot kérni.



Azt mondtam, igyunk.

Azt felelted:

– Valami erőset. Duplát.



A strand melletti büfében

(lángos, sör, emberek)

támaszkodtunk a pultnak,

mint akik nem akarnak leesni a földről.



A hangosbemondó közölte a valóságot:

„Klárika várja szüleit a pénztárnál.”



A mobilod üvegét piszkáltad,

mint egy pókhálót,

amin át sejteni lehet a múltat.



Szilánk az ujjban.

Kihúztad a fogaddal,

elegánsan köptél oldalra.



Aztán csak annyit mondtál:

– Legalább a kislányt várja valaki.



És kitörölted a számot.

De nem csak azt.



Ittál még egy kortyot,

és elmentél.



Nem volt búcsú, nem volt kérdés.

A nevedet elfelejtettem megkérdezni.



De emlékszem,

mit mondtál.

Valami erőset.

Duplát.