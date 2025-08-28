Hárommillió alatt eleve nehéz megúszni egy lakodalmat, Budapesten ráadásul a házasságkötés is egyre drágul

Budapest;önkormányzatok;drágulás;esküvő;házasságkötés;

2025-08-28 11:21:00 CEST

Ütemesen emelkednek a házasságkötés önkormányzati díjtételei Budapesten. A hivatali időn kívüli anyakönyvezésért több kerületben is 100 ezer forint körüli összeget kell fizetni.

Az esküvő drága mulatság, egy 50-60 fős lagzit nehéz megúszni 3 millió alatt Budapesten, de persze sok tételen lehet spórolni. Az egyik ilyen lehet az önkormányzati anyakönyvezés díja, ami ugyan eltörpül a vacsora, a ruhák és a gyűrűk ára mellett, de évről-évre egyre többe kerül és jelentős különbség van a kerületek között. Munkaidőben, a hivatal erre kijelölt helyiségében – esetenként megszorításokkal a résztvevők számára – ingyenes a házasságkötés. Ám a hivatali időn túl a terembérletért és anyakönyvvezetőnek is fizetni kell, nem beszélve az egyéb – zene, pezsgő, gyertya, fotó, satöbbi – szolgáltatásokról. Ennél jellemzően jóval drágább, ha külsős helyszínen tervezik a polgári szertartást. Az adott önkormányzat anyakönyvvezetője csak a saját kerületében adhat össze a párokat, de a párok bárhol választhatnak házasságkötő termet. A kerületen kívülieknek azonban többnyire felárat számítanak fel. A külsős helyszín nem lehet bárhol, a helyi rendeletben időnként ezt is szabályozzák, például legyen illendő és biztosítható legyen a hivatalos dokumentáció védelme.

Az egyre szorosabb pénzügyi gúzsban működő önkormányzatok ugyanakkor nagyítóval keresik a bevételnövelés lehetőségét. De az emelkedő teremfenntartási költségek és munkadíjak is erre sarkallják őket. S ha az egyik önkormányzat elkezd emelni, hamarosan követi a másik. A legutóbbi nagy árhullám 2018-ban volt, néhány kerület még mindig azokkal az árakkal dolgozik, de tavaly és idén újabb áremelés kezdődött a fővárosi önkormányzatoknál.

Kőbánya önkormányzata ma, a csütörtöki ülésén dönt az „anyakönyvi események” díjtételeinek emeléséről. Az előterjesztés szerint a házasságkötés és a hivatalos élettársi kapcsolat létesítésének díja 33-40 százalékkal nő

a hivatal által biztosított rendezvénytermekben munkaidőn kívüli időpont esetén. Az új díjtételek szerint a kisterem használatáért az eddigi 5000 ezer forint helyett 7000 forintot kellene majd fizetni, míg a polgármesteri hivatal nagyterme és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ rendezvénytermének bérleti díja 15 ezer forintról 20 ezer forintra emelkedhet. A külső helyszíneken viszont 80 ezer forint lehet a szolgáltatási díj függetlenül attól, hogy munkaidőn belül vagy kívül tartják az esküvőt. Erre jön rá az anyakönyvvezető díja, akinek a hivatali helyiségekben, munkaidőn túl a jelenlegi 10 ezer forint helyett 15 ezer forintot kell majd fizetni, míg külső helyszínen 30 ezer forintot. Úgy vélik, a családok így majd jobban megbecsülik az anyakönyvvezetők munkáját.

A díjemelést a házasságkötő terem világításának, fűtésének és hűtésének megnövekedett energiaköltségével, illetve a szolgáltatási díjak növekedésével indokolják a testület elé kerülő előterjesztésben. De komoly gondnak tartják az egyre több elmaradó esküvőt, mivel a bejelentkezők 15 százaléka nem jelenik meg a lefoglalt időpontban. A nagyobb termet lefoglaló visszakozók ráadásul jellemzően visszakérik a terembérleti díjat. A jövőben csak a 10 nappal korábban lemondott esküvők esetén fizetik ezt vissza.

Kőbányán egyébként már 2023-ban is emelték a díjakat, de úgy érzik a többi kerület elhúzott mellettük. Ez részben igaz is. A kedvelt házasságkötési helyszíneken – jellemzően a budai és a belső pesti kerületekben – magasabbak a díjak.

Az I. kerület patinás Úri utcai házasságkötő helyszínén hivatali időn túl - péntek kora délutántól szombat estig – a kisteremért 19 ezer forintot kell fizetni, a nagyobb teremért 50 800 forintot, míg külső helyszínen 101 ezer 600 forint az ár. A II. kerületben legfeljebb akkor díjmentes az esküvő, ha hivatali időben csak a két tanú megy be a házasulókkal. A 11 fős kisterem ára 19 ezer, a 90 fős nagyteremé 25 ezer 400, míg külső helyszínt 88 ezer 900 forintért vállalják. Az anyakönyvvezető díja 16-25 ezer helyszíntől függően. A III. kerületben 30 ezer a hivatalban és 100 ezer másutt, plusz a köztisztviselő 10-15 ezer forintos díja.

Az V. kerületben az Erzsébet téri házasságkötő teremben hivatali időben is fizetni kell a teremhasználatért: a kerületieknek 5080 forintot félóránként, a külsősöknek 15 ezer forintot. Munkaidőn túl 20-30 ezer a tarifa míg a tanácsteremért 30-40 ezret kérnek félóránként, a kerületeiknek ez is olcsóbb. A külső helyszíneken eseményenként 101 ezer 600 forintot kérnek. Az Aranytíz Művelődési Házban ugyanez 20 ezer 320 forint. Az anyakönyvvezetőért csak hivatali idő túl kell fizetni 5-20 ezer forintot helyszíntől függően. Félórás idősávban gondolkodik Józsefváros is. A hivatal saját termében munkaidőn túl félórára 63 ezer 500 forint a díj, egy órára 95 ezer. Külsős helyszínen félórára 95 ezer forint a többletszolgáltatási díj. Ennek a felét elengedik, ha mindkét házasuló helyi lakos.

A XXII. kerületi önkormányzat is az idén emelt tarifát: a polgármesteri hivatalban lezajlott munkaidőn túli szertartásért 35 ezer forintot kérnek, a Záborszky teremben viszont már 100 ezer forint a díj, ahogy a külső helyszínen is, igaz ebben már az anyakönyvvezető, a zeneszolgáltatás, gyertyagyújtás és a pezsgő is benne van. Ezekért a többi kerületben jellemzően külön kell fizetni.

Meglepően borsos árakat szab Soroksár. Itt is külön díjszabás van a kerületieknek és a külsősöknek. Van kis és nagyterem, meg még egy zenepavilon is. A díjak 31 ezer 750 és 101 ezer 600 forint közöttiek, míg a külsős helyszín nem kerületieknek 114 ezer 300 forintot kóstál.

A jelenlegi csúcstartó a XII. kerület, ahol idén emelt árat az önkormányzat az elszálló üzemeltetési költségek miatt. A polgármesteri hivatalban munkaidőben ingyen összeadnak bárkit. A házasulók többsége azonban inkább az önkormányzati tulajdonban lévő Barabás villát választja,

ahol három teremben szerveznek szertartásokat. A bérleti díj attól is függ, hogy pénteken vagy szombaton van a nagy nap. A legolcsóbb a Vincellérház 25 ezer 400-ért, míg a rendezvényterem szombaton 95 ezer 250 forintot kóstál. Ennél már csak az drágább, ha külső helyszínen esküdne az ifjú pár, mert az 150 ezer forintba kerül. Erre jön persze még az anyakönyvvezető díja.

„Az esküvők az anyakönyvi szakma vékonyka szeletét teszik ki. A kerületben évente 4000 halálesetet kell dokumentálni és átlagosan 3500 születést, míg a házasságkötések száma 500-600 körül mozog” – magyarázza Mészáros Ágnes a hegyvidéki önkormányzat anyakönyvi csoportjának vezetője. - „Nálunk egyébként éppen a különleges helyszín és az empatikus, probléma megoldó hozzáállásnak köszönhetően más kerületekhez képest nem csökkent az esküvők száma. A párok szinte kivétel nélkül a villát választják a rideg hivatali helyiség helyett a többletköltség ellenére. De érezhetően zsugorodnak az esküvők, a násznép nagy átlagban 30 fő körül mozog, a párok igyekeznek spórolni. A legnagyobb díjtétel az egyre divatosabb külsős helyszíneken tartott lagzikra vonatkozik, de sokan gondolják úgy, hogy ez olcsóbb, mint az egész násznép átmozgatása egyik helyről a másikra.