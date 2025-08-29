Zseblexikon vétóval

Zseblexikon;

CHURCHILL, WINSTON SPENCER. Irodalmi Nobel-díjas emlékiratszerző és regényíró, haditudósító és történész. Emellett naiv festő. Politikával is foglalkozott.

JÓ IDŐ (NYÁRON). Amikor száz ágra süt a nap, és délután harminc fok van. Legalábbis a meteorológusok és a strandolók szerint. A földművesek és a szabadban dolgozók ezt gyakran másképp látják.

ETNIKAI ÖSSZETÉTEL. Több mint 99 százalék magyar. 1 fő türk.

GÓLYA. A legmagyarabb madár. A dal szerint: „Türk gyerek megvágta, Magyar gyerek gyógyítja”

KERESZTÉNY KÜLPOLITIKA. Lényege, hogy az iszlám Azerbajdzsán és a keresztény Örményország konfliktusában az iszlám állam oldalára áll.

KINEVEZÉS. (2014) Nézze, külügyminiszter úr. Ha meg akar melegedni a funkciójában, két dolgot kell tennie. Egy: ott rúg bele az Európai Unióba, ahol csak tud. A leglaposabb demagógia vagy uszítás is jó, ezek úgyis beveszik. Kettő: mindig azt teszi, amit én mondok. Megértette?

LIBERÁLRÓMAI. „Sinuessában kétes nemű, félig fiú, félig lány csecsemő született, akit általában androgynosnak szoktak nevezni …” - írja a Kr. e. III. századi események kapcsán Titus Livius. Ezek a libsi rómaiak! Mentségükre szóljon, nem olvashatták az Alaptörvényt, melyből megtudhatták volna, hogy az ember vagy nő, vagy férfi.

MEHEMED. A legújabb kutatás eredményeinek fényében nyilvánvaló, hogy Mehemed a török alsó középosztály matematikailag iskolázott városi rétegének tipikus megtestesítője, aki idegenül mozog az agrárium világában, s rácsodálkozik a természet sokféleségére. A farok-incidens szimbolikus üzenete: az ember ne húzzon ujjat a természettel, mert az visszarúg.

MEXIKÓ. Amíg nem ismertem a mexikói vejemet, Mexikó sosem szerepelt a hírekben. Amióta ismerem mexikói vejemet, Mexikó rendszeresen szerepel a hírekben.

PLAKÁT. Olyan propagandaeszköz, melyet más országokban a választási kampányok idején, Magyarországon folyamatosan alkalmaznak. A plakátok száma és igazságtartalma között fordított arányosság áll fenn.

TOLVAJ. Kisstílű bűnöző. Ha kormányra kerül, akkor nagystílű. „A kis bűnözők vasban és láncok között végzik. A nagyok selyemben és bársonyban”

VALLOMÁS. Az életem lényege, hogy elolvasom a dolgokat mások helyett. Aztán kicsit rövidebben, érthetőbben és érdekesebben elmesélem nekik.

WALESI BÁRDOK. 1. A liberálkelta értelmiség (influenszerek, rap énekesek) háborúpárti csoportja, mely elutasította Edward király béketörekvéseit. 2. Húst lehet darabolni vele. Ilyenkor nem háborúpárti.

VÉTÓ. A latinban veto, ékezet nélkül. Szó szerinti jelentése: megtiltom. Az ókori római köztársaságban a néptribunusok rendelkeztek vétójoggal, hogy megakadályozhassák a plebejus többség számára kedvezőtlen törvényeket. A modern korban az Egyesült Államok és az ENSZ is alkalmazza ezt a jogi technikát. Az USA-ban az elnök, az ENSZ-ben a Biztonsági Tanács öt állandó tagja rendelkezik vétójoggal. Mivel az Európai Unióban számos kérdésben csak egyhangú döntés lehetséges, praktikusan minden tagállamnak vétójoga van. Habár ezzel gyakran élni vagy visszaélni csak egy tagállam szokott.