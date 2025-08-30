Orbán kontra Orbán

Orbán Viktor;Orbán Balázs;

2025-08-30 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Gyorsan tisztáznom kell: nincs itt semmiféle kontra, csak a cím miatt írtam ilyet, merthát a címnek blikkfangosnak kell lennie. A két Orbán ugyanis soha nem kerül egymással szembe, kiegészítik egymást, vagy ezt a képet mutatják önmagukról. Nem úgy, mint két tojás, ahogy a fideszes plakát ábrázolja Magyar Pétert és Zelenszkijt, mert ez a kiegészülés azt mutatja, hogy a fiatalabb Orbán száz százalékig alkalmazkodik az idősebbhez. Lám most is: még arra is hajlandó volt, hogy fizesse az utazását – extra repülő, különleges vitorlás – csak azért, hogy együtt lehessenek, együtt készíthessék, ott a hajón, az Adria lágy hullámain a jövő évi győztes tervet.

De Balázsnak muszáj ezt tennie, hálával viszonyulnia Viktorhoz. Hálával azért, mert nem küldte őt el, súlyos bakija után nem távolította el a kormányzati kötelék közeléből.

Balázs ugyanis nem éppen hősi módon viselkedett, amikor 1956-ról beszélt, lényegében hibáztatta az akkori – eddig hősként tisztelt - szereplőket, hogy szembeszálltak az országot elfoglaló oroszokkal. Viktor ahelyett, hogy ajtót mutatott volna neki, megrótta volna, hogy szembeszállt a párt eddigi retorikájával, hogy elárulta az eddig követett politikát, inkább megvédte. Megvédte azzal, hogy Balázs, ha kell, és arra lesz szükség, fegyvert fog majd, akár a Corvin-közben, de bárhol másutt.

És Viktornak esze ágában sem volt kitenni Balázst a kormányból, illetve annak közeléből, megtartotta igazgatójaként, ráadásul politikai igazgatójaként.

Amúgy fogalmam sincs, hogy mi a feladata egy politikai igazgatónak. Milyen tanácsokat ad a miniszterelnökének? Például óva inti attól, hogy ’56-ot, Nagy Imrét alábecsülje? Vagy ellenkezőleg, azt javasolja, hogy fokozatosan foglalja el Nagy Imre helyét? Balázs tanácsadói képességeiről semmit nem tudunk, talán nem is tudhatunk, így aztán arról sem, hogy milyen győzelmi javaslatokkal állt elő ott a vitorláson. (Csak mellékkérdés: ki kezeli a vitorlákat, ki irányítja a hajót? Horvátok, lehetőleg olyanok, akik semmit nem értenek a fedélzeten – vagy a kajütben? – folyó diskurzusból? Hogy semmi ne szivároghasson ki a győzelem receptjéből, mert bizony manapság mindenütt vannak árulók - még a harcosok klubjában is –, mindent kiszimatolnak, és akkor fuccs a győzelemnek.) És mit csinált ott Kaminsky Fanni? Miért fizetett ő is súlyos forintokat – eurókat – azért, hogy utastársa lehessen a kormányfőnek? De félre a pénzzel, a mocskos anyagiakkal, amikor 2026-ról és hatalom megtartásáról van szó. Mit számít most párezer euró, ha ennek többszöröse jön vissza, győzelem esetén. Tizenöt év hatalom igazán bebizonyította, hogy érdemes kitartani a Vezér mellett, eddig a lehető legjobb befektetés volt.

Ennél fogva felesleges Orbán kontra Orbánt emlegetni; itt nem lesz semmiféle válás, nem lesz semmiféle konfliktus. Igaz, annak az esélye is minimális, hogy a két főszereplő – Balázs és Viktor – eséllyel pályázzon a politikai Oscar-díjra. Már ha lenne ilyen. Szóba jöhetne mindkettőjüknél a béke kiemelkedő harcosaiként a béke Nobel-díj, azt viszont elhappolja előlük példaképük, a nagy Donald. A Trump mielőtt még tévesen Tuskra gondolnának.