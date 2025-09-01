Zavar a londoni művészeti életben, felborította a rendet a Promson a palesztinpárti demonstráció

demonstráció;London;Anna Netrebko;

2025-09-01 14:22:00 CEST

Anna Netrebko küszöbönálló fellépését pedig támadják brit parlamenti képviselők.

Ritka incidens okozott fennakadást péntek este a Royal Albert Hallban a világ legnagyobb klasszikus zenei fesztiválja, a BBC által szponzorált Proms hangversenyén. Már eljutni sem volt könnyű a hatezer nézőt befogadó kultúrpalotába, mert egy 2023. október 7-e óta Londonban gyakori palesztinpárti demonstráció torlaszolta el a Kensington High Street mindkét oldalát az izraeli nagykövetség közelében. Alig kezdődött meg a Melbourne Symphony Orchestra (MSO) előadásában Margaret Sutherland ausztrál zeneszerző beszédesnek bizonyult Haunted Hill, Kísértet-hegy című negyedórás művének előadása, tüntetők zavarták meg a rendet. A legfelső emeleti állóhelyekről fekete textilből készült transzparenseket bontottak ki, "Complicit in genocide" és "Jewish Artists for Palestine", Cinkos a népirtásban, illetve Zsidó művészek Palesztínáért feliratokkal. Míg a több pontról hangoskodó tüntetőktől olyan bekiabálásokat lehetett hallani, hogy az "MSO-nak vér tapad a kezéhez", az "MSO elhallgattatja a művészeket", sok néző sem hagyta magát, keresetlen szavakkal igyekeztek leállítani a protestálókat.

Legalább tíz perc telt el, míg egy bemondó elnézést kért a rendzavarásért. A zenekar fegyelmezetten újrakezdte a félbeszakított darabot, melyet szinte azonnal újabb, ezúttal nagyon rövid tiltakozás zavart meg. Nem derült ki miért, de Csajkovszkij 1., b-moll zongoraversenyének megkezdése helyett újabb várakozás következett, majd bejelentették, hogy a sorrendet megfordítva szünet előtt Antonin Dvořák 6., D-dúr szimfóniája hangzik el. Amikor egy órával később színpadra lépett, a feltehetőleg lelkileg felzaklatott zongorista, a grúz-francia Khatia Buniatishvili varázslatos játékkal hálálta meg a közönség türelmét és ismételt rokonszenv-megnyilvánulásait. Végül, különösen az állóhelyes "prommerek" szűnni nem akaró vastapsát Bach Alessandro Marcello oboaversenyéből készült átiratával, az Adagióval viszonozta.

Mint később sajtójelentések pontosították, a tiltakozást magára vállaló Jewish Artists for Palestine, Zsidó művészek Palesztináért szervezet azért pécézte ki éppen az MSO-t, mert a zenekar egy évvel ezelőtt lemondta Jayson Gillham, az ismert izraeli zongorista sydney-i fellépését, amiért az kiállt a Gázai övezet lakossága mellett.

Az együttes már korábban "hibának" nevezte döntését. Khatia Buniatishvili lelkén pedig az Izraeli Filharmonikusokkal való közös szereplése száradt. A demonstráció részvevőit az Albert Hall biztonsági szolgálata távolította el az épületből. E sorok írója történetesen annak a hasonlóan emlékezetes rendbontásnak is tanúja volt, amikor 2011-ben éppen a Zubin Mehta által vezényelt Izraeli Filharmonikusok kényszerült dupla leállásra Bruch Hegedűversenyének felcsendülésekor.

Politikai nézeteiket egy csodálatos hangért háttérbe szorító operarajongók felfokozott izgalommal várják Puccini Toscájának szeptember 11-i premierjét, az új zenei igazgató, a cseh Jakub Hrůša első produkcióját. A címszerepet Anna Netrebko alakítja, aki Ukrajna 2022 februári megtámadása óta nem léphetett fel a Királyi Balett- és Operaházban. Már javában tartanak a próbák, ahogy erről a díva 729 ezer Instagram követőjének is beszámolt, ennek ellenére a brit kulturális élet vezetői mellett parlamenti képviselők a The Guardian napilapban megjelentetett nyílt levélben szólítottak fel meghívásának visszavonására, miután "hosszú ideje jelképe egy háborús bűnöket elkövetett rezsim kulturális propagandájának". Richard Morrison, a The Times napilap vezető művészeti munkatársa múlt csütörtökön terjedelmes cikkben vette védelmébe a Covent Garden-i operaház döntését, egyben Netrebkót, aki, ha kissé megkésve is, de "elítélte az inváziót, Ausztriában él, ott fizet adót, 2022 óta nem tette be a lábát Oroszországba, több összeomlott kapcsolat után egyedül neveli tinédzser fiát és 53 évesen már nincs sok ideje hátra a csúcson. Még mindig rajongók légiója hajlandó égbe szökő jegyárat fizetni, hogy hallhassa" a Tosca után a Turandotban is. Morrison mindemellett "kifejezett képmutatásnak" nevezi az énekesnő eltiltását akkor, amikor magát az orosz diktátort tárt karokkal fogadta az amerikai elnök az Egyesült Államokban. A fellépés lemondásának a brit adófizetők innák meg a levét, mert ők állnák a szerződésbontást követő irdatlan ügyvédi és egyéb költségeket.