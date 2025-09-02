23 milliárd forint maradhat a költségvetésben a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszerutalványból, van, aki szerint a leginkább rászorulók között kellene szétosztani

Magyarország;támogatás;nyugdíjasok;

2025-09-02 15:29:00 CEST

Annak a 424 ezer nyugdíjasnak, akinek az ellátása 140 ezer forint vagy még annál is kevesebb, ez hatalmas segítség lenne.

Körülbelül 23 milliárd forint – ennyi valójában megmarad a költségvetésben a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszerutalvány összegéből. A Nyugdíjas Parlament elnöke lapunknak azt mondta, ezt az összeget a legrászorultabb idősek között kellene szétosztani. Karácsony Mihály szerint erre a legideálisabb időpont december lenne, amikor a havi ellátást a megszokottnál korábban kapják az idősek, a januárit viszont időben.

– A 23 milliárd forint nem kevés – mondta, és ez több tételből áll össze. Összesen csaknem 75 milliárd forint értékű utalványt visznek ki a postások mintegy 2,4 millió jogosultnak. Ilyen nagy számú küldemény kézbesítésekor a tapasztalatok alapján az utalványok 10 százaléka nem jut el a címzetthez. Így tehát 7,5 milliárd forint a kasszában marad. Egy további tétel abból jön össze, hogy a pénzhelyettesítő nyomtatványok, utalványok 8 százalékát a tapasztalatok szerint nem váltják be.

Ebben az esetben ez újabb plusz 6 milliárd forintot jelent.

A harmadik, költségvetésben maradó tétel pedig az áfa – magyarázta. Aki ugyanis átveszi és be is váltja az utalványt, átlagosan 15 százalék áfát fizet, amikor megvásárolja a terméket. Ebből a három tételből nyer körülbelül 23 milliárd forintot az állam, ez a költségvetés tiszta nyeresége az idősek utalványán – fogalmazott Karácsony Mihály.

Szerinte a tisztességes megoldás az lenne, ha ezt az összeget megkapnák a legrászorultabb idősek karácsony előtt. Annak a 424 ezer nyugdíjasnak, akinek az ellátása 140 ezer forint vagy még annál is kevesebb, ez hatalmas segítség lenne. Ha a megmaradt összeget jóváírná a számlájukon az államkincstár, a havi nyugdíjukon felül plusz 54 ezer forintot költhetnének decemberben.

- A tökéletesen korrekt lépés pedig az lenne – mondta -, ha azt a 24 milliárd forintot is megkapnák az idősek, amit az Országgyűlés nyugdíjprémium címen elfogadott a költségvetésben. Azt már tudjuk – tette hozzá -, hogy a nyugdíjprémium kifizetésének törvényi feltétele, vagyis a minimum 3,5 százalékos GDP növekedés nem teljesül.

Az élelmiszerutalványok kézbesítését hétfőn kezdte meg a posta, és október 15-éig több, mint 2,3 millió jogosult részére juttatja el a 30 ezer forint értékű, különböző címletű utalványt. A postás ezt egy alkalommal kísérli meg átadni, ha a címzett nincs otthon, a kijelölt letéti postán tíz munkanapon belül ő, vagy a meghatalmazottja átveheti. Ha ez nem történik meg, a Magyar Államkincstárhoz kerül vissza, melynek újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára májusban, egy Facebook videóban jelentette be: az Idősek Tanácsa és az idősek visszajelzései alapján döntöttek arról, hogy a nyugdíjasok 30 ezer forintos utalványt kapnak. Akkor Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet) alapító tagja, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke úgy fogalmazott: a kilenc országos hatáskörű, összesen körülbelül 200 ezer tagot számláló szervezet még csak nem is tudott a tervről, az Idősek Tanácsa pedig a miniszterelnök személyes tanácsadó testülete, amelynek semmilyen kapcsolata nincs az idősügyi szervezetekkel. Nem lehet tudni, kik a tagjai, sőt, kapcsolatban sem lehet velük lépni, pedig – mint mondta -, erre ő többször tett kísérletet. Hangsúlyozta ugyanakkor: nem kisebb ajándékokra, jutalmakra, adományokra van szükség, hanem a nyugdíjasok alapvető problémáit kellene végre megoldani úgy, hogy minden hónapban kiszámítható, legalább a létminimumot garantáló ellátásuk legyen. Ezzel összefüggésben többször tett le javaslatot a Nyuszet, legutóbb a tervezettnél magasabb infláció miatt kérte az előrehozott nyugdíjkorrekciót. Erre válasz nem érkezett, korábbi javaslataikat pedig félresöpörte a kormány.

Az egyszeri kifizetéseknél – amilyennek ez a mostani bejelentés is tűnik - felmerül a gyanú, hogy nem a szolidaritás támadt fel a kormánytagokban a nyugdíjasok iránt, sokkal inkább a választásokra készül a Fidesz az adománnyal.