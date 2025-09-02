Meghalt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló Oscar-jelölt színésze

Kanada;Farkasokkal táncoló;Graham Greene;

2025-09-02 12:19:00 CEST

Graham Greene hétfőn, 73 éves korában, az Ontario állambeli Stratfordban hunyt el.

Graham Greene, a Farkasokkal táncoló Oscar-jelölt őslakos származású kanadai sztárja hosszú betegség után elhunyt hétfőn az Ontario állambeli Stratfordban – számolt be róla a The Hollywood Reporter filmmagazin.

„Nagyszerű ember volt, erkölcsös, etikus és karakán, örökké hiányozni fog” – fogalmazott a közleményben a 73 éves korában meghalt színész menedzsere, Michael Greene.

A kanadai színész az ohswekeni Six Nations (Hat Nemzet) rezervátumban született 1952-ben, és az őslakos színházi képzési program központjában kapott diplomát 1974-ben. Az első televíziós szerepét a The Great Detective című sorozatban játszotta 1979-ben, majd 1983-ban a Running Brave című drámával debütált a filmvásznon.

Pályafutása alatt több mint kétszáz filmes és televíziós produkcióban láthatta a közönség. A legismertebbek között szerepel Kevin Costner Farkasokkal táncoló című filmje, amelyért 1991-ben a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjára jelölték, továbbá a Maverick (1994), a Die Hard – Az élet mindig drága (1995), a Halálsoron (1999), az Alkonyat: Újhold (2009) és Aaron Sorkin 2017-es Elit játszma című thrillere. Utolsó munkái között volt Tyler Sheridan 1883 című westernsorozata, a The Last of Us és A rezervátum kutyái című sorozat.

Számos elismerést kapott, köztük Gemini- és Grammy-díjakat, és átvehette az Earle Grey kanadai televíziós életműdíjat is. 2008-ban a Sir Wilfrid Laurier Egyetem, amely szülőhelye közelében, az ontariói Waterloo-ban működik, tiszteletbeli jogi doktorátussal tüntette ki. Greene munkásságát állami kitüntetésekkel, köztük 2016-ban a Kanada-renddel, és Főkormányzói-díjjal is jutalmazták.