Hegymegi Flóra versei

Kompromisszum

Apám azt mondta, ne írjak többé

szomorú verseket

vidám dolgokról kellene

írnom

foglalkoznom azokkal kellene.



Apám azt mondta, nem baj, ha fáj

a fogam majd kihúzzák és kész

Apám azt mondta ne

szedjek tablettát a srác

majd kihúzza és kész



Apám azt mondta, nem baj

ha keveset látjuk egymást

később könnyebb lesz

őt elfelejtenem

egy testet siratni minek



Apám azt mondta ne

hozzam haza

szórják csak szét a káposztaföldeken

Szóval ez egy vidám vers

Apám elégedett és a káposzta is

megmarad.



Echolália

Mások szavait ismételgetem

mintha nem lenne elég

a fogaim közt és a nyelvem hegyén

Mások szavaiból biztos nem lehet baj

holmi drágámokból és szívemekből

bevakolom az összes bérház

lerúgott és összefirkált lábazatát

isten tudja mi van rájuk írva

azonosulni biztonság

újdonsülni azonosság

de mégis mivel

a meg nem talált tárgy

nem lehet tárgyalási alap

Mások szavait ismételgetem

mert hiába rendezem soraim

nem szeretek beléjük

ami a szívemen kihordom

lábon mielőtt kilépne belőlem.

Orom

Az én örömöm

akár az Anker-ház

megköpködték az évszázadok

alatt túlélt két világháborút

csak a köztes békeidőkben próbálták

megcsonkítani

a bejárata egy síremlék

haltak már meg bennem

akik hálni jöttek

Én csak tudni akartam

milyen ridegtartásban

a vágy vagy

tartás nélkül a test

ami aligha templom csak

egy kis kápolna mégis elhiszem

hogy valaki úgy jár-kel benne

mintha a Vatikánban lenne

holt teremben ahová be nem látott

tévedések bújtak

hol a szobormélyedések

kitűnő gerlefészkek

egy nő feljelentette

az őket etető szomszédját

Egészségügyi kockázat

Senki sem szólalt fel

a lakógyűlésen

Az én örömöm

osztatlan közös tulajdon

Régóta esedékes rekonstrukciója

egyelőre várat

magára.

Je ne regrette rien

Gondoltam, áthívom

Piafot egy pizsamapartira,

pirosra festjük egymás lábkörmét és

újrarajzolom a szemöldökét

mimikája legyen megfelelően

posztmodern ne ilyen

ázott veréb

a Kék lagúna

naiv romantikáján nevetünk

a szoptatás nem így megy,

közben mártogatós csipszet eszünk

neki már nem kell

a kalóriák miatt szorongania

nem kérdezem

elvégre énidőzünk

valaha volt lányos anyák

őt érdeklik azért a liaisonjaim

mire én a sanzonjaira terelem a szót

a szerelem mire jó

nem tudom, mondja,

ledönti a konyakot, elnyomja

a cigit, kislattyog pisilni

és onnan kiáltja ki:

ha nem bánod meg, mindenre.