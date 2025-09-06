Legéndy Jácint versei

Furcsa
illatos lepkék a hárs virágai s
gyönyörrel csüngenek a len-
getőző ágon is amelynek hűvö-
sében sompolyogva készülök
hogy rövidre igazítsam az út-
széli bokrok frizuráját közben
emlékezetem vásznán ezüstö-
sen feltűnik nagypapa aki mint
növényoltalmazó szent ápol-
ta a környék zöld területeit s
az uradalmi parkból megjövet
szuszogva lendítgette előre-
felé halomnyi szénától nyű-
gös tragacsát rajta a kaszával
amelynek pengéje furcsa irány-
tűként végig a jövőbe mutatott
Melltartód
két féldió
melltartód két féldió és
a kínai törülközőn fek-
szel amely zöldre festi
a hátadat enyhe szellő
motoszkál tincseid kö-
zött az égre bámulsz s
nem látod a fürdőzők
mellett krokodilokként
suhanó kenukat a fiúk-
kal stégre libbenő vizs-
lát és a parton striciként
pózoló drabális fogor-
vost aki hiún csillog-
tatja szoláriumban elő-
barnított lábát a felhők
tömbjeibe képzelsz bi-
zarr formákat pedig ti-
tokban szerelemre vársz
Hátulsó kert
a ház sarkánál ülök előttem
labdarózsa szirmai hullnak a
gyepre és hangyák ringatóz-
nak a fűszálakon alkonyi fény
rozsdásítja a tuját amely ra-
kétaként kilövésre vár óriási
gém az öntvénykút csőrébe
kapná a bokor alján pislogó
békát a körtefa mögül ágyá-
sok geometriája díszlik csodá-
latos golyókként a darazsak
célpontot keresnek és rigó-
zenére ébred a padláson alvó
nyest ahogy locsolni indulok