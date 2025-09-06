Legéndy Jácint versei

nyár;versek;

2025-09-06 08:10:00 CEST

Furcsa; Melltartód két féldió; Hátulsó kert

Furcsa

illatos lepkék a hárs virágai s

gyönyörrel csüngenek a len-

getőző ágon is amelynek hűvö-

sében sompolyogva készülök

hogy rövidre igazítsam az út-

széli bokrok frizuráját közben

emlékezetem vásznán ezüstö-

sen feltűnik nagypapa aki mint

növényoltalmazó szent ápol-

ta a környék zöld területeit s

az uradalmi parkból megjövet

szuszogva lendítgette előre-

felé halomnyi szénától nyű-

gös tragacsát rajta a kaszával

amelynek pengéje furcsa irány-

tűként végig a jövőbe mutatott

Melltartód

két féldió

melltartód két féldió és

a kínai törülközőn fek-

szel amely zöldre festi

a hátadat enyhe szellő

motoszkál tincseid kö-

zött az égre bámulsz s

nem látod a fürdőzők

mellett krokodilokként

suhanó kenukat a fiúk-

kal stégre libbenő vizs-

lát és a parton striciként

pózoló drabális fogor-

vost aki hiún csillog-

tatja szoláriumban elő-

barnított lábát a felhők

tömbjeibe képzelsz bi-

zarr formákat pedig ti-

tokban szerelemre vársz

Hátulsó kert

a ház sarkánál ülök előttem

labdarózsa szirmai hullnak a

gyepre és hangyák ringatóz-

nak a fűszálakon alkonyi fény

rozsdásítja a tuját amely ra-

kétaként kilövésre vár óriási

gém az öntvénykút csőrébe

kapná a bokor alján pislogó

békát a körtefa mögül ágyá-

sok geometriája díszlik csodá-

latos golyókként a darazsak

célpontot keresnek és rigó-

zenére ébred a padláson alvó

nyest ahogy locsolni indulok