Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt áll bíróság elé a nógrádi férfi, aki részegen azzal hívta ki a rendőröket, hogy megölt mindenkit

ügyészség;fenyegetés;Nógrád vármegye;terrorcselekmény;

2025-09-03 10:55:00 CEST

2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönt kért az ügyészség a 38 éves férfira, ha beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt emeltek vádat egy 38 éves kelet-nógrádi férfival szemben, aki telefonos fenyegetéssel kényszerítette intézkedésre a rendőrséget – derül ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség szerdai közleményéből.

A vádirat szerint a férfi még tavaly november 14-én este ittasan felhívta a 112-es segélyhívót, és azt közölte velük: „Megöltem mindenkit, gyertek gyorsan, van tíz percetek! Vagy elvisztek, vagy itt mindenki halott, mert már a fele meghalt! Sziasztok! Van telefonszám, van minden. Jó éjt!”

A fenyegetést a rendőrség komolyan vette, a betelefonáló férfit azonosították, felkutatták és előállították. Mint kiderült, mészárlásról szó sem volt, de az illető így is megvalósított egy bűncselekményt. „Aki abból a célból, hogy a rendőrséget arra kényszerítse, hogy valamit tegyen, erőszakos bűncselekményt követ el, megvalósítja a terrorcselekmény bűntettét. Ha ilyen cselekménnyel fenyegetőzik, a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettét követi el” – hívja fel a figyelmet az ügyészség.

Azt a tényt pedig, hogy a férfi ittas volt az elkövetéskor, nem enyhítő, hanem súlyosbító körülményként értékelték. „A Nógrád Vármegyei Főügyészség a férfivel szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt emelt vádat. Abban az esetben, ha a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség a fenyegetővel szemben 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett mértékes indítványt” – írták. Hozzátették, az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt majd.