Meghalt Giorgio Armani

2025-09-04 16:06:00 CEST

A több mint 10 milliárd dollár értékű olasz divatbirodalom vezetője 91 éves volt.

91 éves korában elhunyt Giorgio Armani divattervező - írja a La Repubblica.

A 10 milliárd dolláros divatbirodalom feje egy kórházi kezelést követően otthonában érte a halál. Gyászjelentésben a cégcsoportja arról írt, hogy Giorgio Armani fáradhatatlanul dolgozott élete utolsó napjaiban is. Szerettei körében hunt el, ravatalát szombaton állítják fel, temetését vasárnap szűk körben tartják.

Giorgio Armani 1934. július 11-én született Piacenzában, a Milánótól délre fekvő kisvárosban. Eredetileg arról álmodozott, hogy orvos lesz, mielőtt egy milánói áruházban kapott részmunkaidős kirakatdekoratőri állás a divat világa felé irányította a figyelmét. 1975-ben Sergio Galeottival közösen eladták a Volkswagenjüket, hogy elindítsák saját férfi konfekciómárkájukat, egy évvel később pedig a nőket célba vevő divatrészleg is elindult. 1980-ban sikerült befutnia azzal, hogy az ügyeletes amerikai szívtipró, az Amerikai dzsigolóval világsztárrá előlépő Richard Gere az általa tervezett öltönyt viselte a filmben. Divatbirodalma a ruhákon kívül gyártott parfümöket és más kozmetikai szereket, bútorokat, de létezik Armani-cukorka is. maga Giorgio Armani pedig beszállt a vendéglátóparba, több bár, Milánótól Tokióig világszerte 20 étterem az övé volt egy kosárlabdacsapat, az Olympia Milano néven ismert EA7 Emporio Armani Milan mellett. Nyitott két szállodát is, az egyiket 2009-ben Dubajban, a másikat egy évvel később Milánóban.

Már 2021-ben beszélt arról, hogy ki lehet az utóda, egy akkori interjúban azt mondta, hogy gondolkodik, a férfi divatrészleget vezető Leo Dell’Orco vagy a női divatrészleg élén álló unokahúga, Silvana Armani vezesse-e a halála után a cégcsoportot. Ami a klientúráját illeti, szívesen visel Armani-ruhát Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren és Brad Pitt, 2009-ben pedig a Beckham-házaspár volt a cég alsóneműkampányának az arca.

Hogy stílus és divat között mi a különbség? A minőség – mondta egyszer.