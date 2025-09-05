Eljárás indult, miután Tiszafüred fideszes polgármestere feljelentette Magyar Péteréket

eljárás;feljelentés;áramlopás;tiszafüred;fideszes polgármester;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-05 10:33:00 CEST

Ujvári Imre áramlopással vádolta a Tisza Pártot egy rendezvényük után, a karcagi rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés miatt folytat eljárást.

Tulajdon elleni szabálysértés miatt folytat eljárást a karcagi rendőrkapitányság, miután Tiszafüred fideszes polgármestere áramlopás miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Tisza Párt rendezvénye után – írja a Telex. A rendőrség a lap érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban további információkat nem közölhetnek.

Amint a Népszava is megírta, Ujvári Imre – aki tavaly a Fidesz–KDNP színeiben egyedüli jelöltként lett polgármester – Magyar Péter országjárásának tiszafüredi állomását követően tett feljelentést. A városvezető azt állította, hogy a szervezők egy nyilvános illemhelyről vételeztek áramot térítés nélkül, valamint autóval behajtottak egy természetvédelmi területre, ahol gépjárműforgalom tilos.

Ujvári Hír TV-nek nyilatkozva felháborítónak nevezte az ellenzéki párt magatartását, állítása szerint valaki – a csatorna tudósítása szerint nem egyértelmű, hogy Magyar Péter vagy egy helyi szervező – azzal fenyegetőzött, hogy húszezer forintnál nagyobb összeget nem hajlandó fizetni az áram- és rendezvényszervezési költségekre, ellenkező esetben demonstrációt tartanak az önkormányzat épülete előtt. Ujvári Imre hangsúlyozta: minden helyi rendezvényt követően területhasználati díjat kell fizetni az önkormányzat felé. Felidézte, hogy a Tisza Párt egy korábbi rendezvény után eleget tett ennek a kötelezettségnek, most azonban más hozzáállást tapasztaltak.

A Tisza Párt egyébként korábban azt közölte: áramellátást saját aggregátorral biztosították, nem a nyilvános illemhelyről, Magyar Péter pedig nem került kapcsolatba a polgármesterrel, így fenyegetőzés sem történt. Álláspontjuk szerint a rendezvényt civil szervezők jelentették be a hatóságoknál, és a szervezők három autóval hajtottak be a helyszínre engedéllyel. Hozzátették: a helyszínen senki nem jelezte feléjük, hogy a polgármester által később kifogásolt problémák fennállnának, illetve hogy a behajtás tilos lenne. A Tisza Párt szerint a polgármestert érzékenyen érinthette, hogy Magyar Péter fórumán és a tókerülő kerékpártúrán több százan vettek részt.