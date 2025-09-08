Kigyulladt egy lakás erkélye Budapest III. kerületében, a füst messziről látszott

Tűz ütött ki egy lakás erkélyén Budapest III. kerületében, hétfő kora délelőtt - közölte oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
A Hidegkuti Nándor utcában található második emeleti lakás erkélye teljes terjedelemben égett. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a főváros hivatásos tűzoltói három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
A Telex egy olvasói felvételt is kapott a füstről, amely a főváros nagy részén látható volt. Azt nem tudni, megsérült-e valaki.