Egykori válogatott labdarúgó állt ki Magyar Péter mellett

2025-09-09 11:11:00 CEST

Váczi Zoltán Vecsésen arra biztatta a sportolókat, hogy bátran álljanak át a Tisza Párthoz. Magyar Pétertől azt kérdezte, hogy miként lehetne majd átalakítani a magyar labdarúgást, mert szerinte ami most megy, az „pénzmosoda”.

„Azért jöttem el, mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához” – jelentette ki hétfő este Magyar Péter országjárásának vecsési állomásán Váczi Zoltán. Az egykori válogatott labdarúgó – aki az 1990-es évek közepén volt meghatározó NB I-es játékos – arra biztatta a többi sportolót, hogy „jöjjenek bátran”.

Váczi a Tisza Párt elnökének Facebook-közvetítésében 1 óra 19 perctől tűnik fel:

A Telex beszámolója szerint Váczi azt kérdezte Magyartól, hogyan lehet majd átalakítani a magyar labdarúgást, mert szerinte ami most megy, az „pénzmosoda”. A lap szerint Magyar Péter erre azt felelte, hogy sokan, akik ma a fociban, a sport környékén dolgoznak, attól tartanak, hogy a sportnak majd rosszabb lesz, ha a Tisza kormányra kerül, ám ez szerinte nem így van.

Azt mondta, a Tiszának három fontos célja van. Az első, hogy az amatőr sport, a tömegsport kapjon nagyobb hangsúlyt, például legyen minden településen legalább egy sportpálya. A második, hogy át kell alakítani az utánpótlás támogatási rendszerét, ki kell nyitni a többi sportág számára. Magyar Péter szerint a politika elfoglalta a magyar sportot, ez meg fog szűnni.

Arról is beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén nem szólnának bele sem abba, ki legyen az MLSZ elnöke, ahogy abba sem, hogy ki kerüljön a nemzeti 11-be. Magyar Péter azt állította, hogy ő is ismer más sportolókat, akik csatlakoznának a Tiszához, de senki sem meri névvel felvállalni, mert félnek, hogy utánuk nyúlnak.