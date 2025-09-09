Megérkezett a 326 millió forint közpénzből készülő Ákos-dokumentumfilm előzetese, Rúzsa Magdi is szerepel benne

dokumentumfilm;Ákos;Rúzsa Magdi;

2025-09-09 15:01:00 CEST

A portréfilm rendezője Kriskó László.

Jelentős emelkedést követően jelenleg 326 millió forint közpénznél tart az az összeg, amelyet a Nemzeti Filmintézet költ egy Ákosról szóló dokumentumfilmre. A film október 16-án került a mozikba, most pedig megérkezett a film hivatalos előzetese is - szúrta ki a Blikk.

Az EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm elkészítésének oka nem világos, mindenesetre a tervek szerint - miképp a cikk fogalmaz - „a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben”. Az előzetesben valóban jó sokat beszél a NER-közeli énekes-dalszerző, továbbá megszólalnak benne más hírességek is, mások mellett például Rúzsa Magdi, Lukács László és Menczel Gábor.

A portréfilm rendezője az Aranybullával és a Most vagy sohával is kétes hírnevet szerző Kriskó László, producere pedig Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András.

Az előzetes alább megtekinthető: