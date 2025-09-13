Géczi János: Két töredék s még három darab

vers;Géczi János;

2025-09-13 08:00:00 CEST

A hajó után vízkék szántás marad,

mit hamar ellepnek a sirályok,

fehér varjak. Mint a kitartó vágy

alakod, felfújja a szélvihar

a vitorlát s messzire visz. Nézem,

bámulom a tengert, elgondolom,

mennyire másnak látszol majd ott,

ahová az áramlat sodor, s ha

itt tartanálak, milyenné lennél.



*



Fájdalom, hajnalban érkezel meg,

ne feledhessem, a nap mily fényt ad,

milyen éjsötétet a hiánya.

Nem múlhatsz el, csakis velem, apró

izomgörcs, rángás, sajgó szemüreg.

Nem gondolni velük! A nap milyen

lesz? Eltérően fogja mondani

a történetet a fájdalomról

s rólam az, aki naplementével

a fénybe omlik, vagy, zúgó bogár,

megpördül és a sötétbe zuhan.



*



Az út, melyen megyek, tökéletes.

Én, aki rajta haladok, társaként

nem vagyok elhihető.



*



Mint tűzben a rózsalugas,

a mennyek országa leég.



*



Hogy annyiszor mondta,

szép,

végül hihető lett.