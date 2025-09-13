Deres Kornélia versei

kórház;együttérzés;versek;

Délben a leggonoszabb; Műveletek a természet rendje ellen

Délben a leggonoszabb

Ezek a távoli roppanások egész nyáron. Utakat bontanak

a síkvidéken. Sárga férgek rágják a betont,

legyen min töprengeni. Elhordják a megszokást.

A város forró macskaláb. Akarom mondani, kő.

Ragacsos, koptatott kín. Majdnem szögletes. Ordít.



Túlságon ép vagy

ehhez a térhez.



Pedig lehetnél te is mélyhűtött ember

a fridzsider-otthonban.

Kosztümös gyíkarc. Edzett üveg-

szemű sikló. Képzeld magad terráriumba,

zord ablakok mögé. Vagy az alávaló, négy méter

mélybe. Szedáld ki magadból az együttérzést,

hideg kézzel ints a látogatóknak.



És tegyél úgy, mintha nem hallatszana be

(ebbe a versbe)

valaki másnak az összeroppanása.

Műveletek a természet rendje ellen

I.

Apró bemetszés a szembe. Abba a kékbe.

A géphang húsztól visszaszámol. Lekötözve,

magatehetetlen fekszel. Épp kaparják a hályogot. Kikaparják

belőled a megszokást. Orvosi nyelven dioptria.

A zugkórház kékes falai kiizzadják az árnyékot. Maszatolnak.

Ebbe a hidegbe csak kapaszkodni lehet. Mint a nővér karcos, kietlen

zöngéibe. Mikor újra látsz, acélzöldnek mondod.



II.

Apró bemetszés a méhfalon. Nevezzük invazívnak.

Mikor érted jönnek, alig marad időd lehúzni a bugyit.

A fejre rakott zuhanyzósapka már csak ráadás. A beavatkozó színház

készen áll, mindenki rád figyel. Neve, betegszáma. Hol dolgozik.

Benned mászkál egy ősi állat.

Hat ember lesi a nagy mutatványt: megfelelő szögben felfeküdni az ágyra.

Balról egyből szúrnak. Nincs mese. Szerepfelvételből mindenki

jeles. Kételyeidet elfojtod.

Együttműködő vagy, mint egy idomított, szedált

ló. Nyeríts.

Darab hús a hideg aszfalton. Kiégetik belőled

a mélyidőt, a hüllőt.