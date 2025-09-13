Soós Gábor versei

arcfelismerő;versek;James Bond;

2025-09-13 08:00:00 CEST

Arcfelismerő; a nevem: bond

Arcfelismerő

Biztos, hogy reggel még működött –

morfondírozott az igazi úriember.

(A neve most egyáltalán nem fontos.)

Felidézte, ahogyan ráförmedt a feleségére,

odarúgott sofőrje felé, mert késett,

a limuzinban kiosztotta beosztottjait,

délelőtt gyerekek arcát simogatta,

majd kezet fogott molesztálóikkal.

Együtt ebédelt néhány üzletemberrel,

paprikás csirkét evett ecetes uborkával,

közben szaftos sztorikat mesélt nekik,

és persze hazudott, csalt, megfélemlített.

Délután aláírásával életeket élettelenített,

szeretőjének csókot ígért, röptette és kikacagta.

A jótékonysági bálon jótékonyságra biztatott,

később azonban irodájába sietett,

és azonnali hatállyal törvényt hozott,

hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő.

Mennyit dolgozik – suttogott mindenki,

és tényleg, hirtelen rátört a fáradtság.

Pihenésképpen kezébe vette mobilját,

de bárhogyan is próbálkozott, a kijelzőn

csak az alábbi mondatok jelentek meg:

Az arc nem felismerhető. Próbálja újra.

a nevem: bond

néha csak ültünk

a konyhaasztalnál,

vacsora helyett

a hétfői adásszünet

családegyesített.



figyeltük a fecskéket,

ahogy szabadesésben

tűntek el a mélyben.



a tízemeletes

szmogkarcolón

vegyes betűtípussal,

megfejthetetlen

panel hieroglifa:



jasms bond 007



a fekete festék

azóta sem száradt meg

bennünk teljesen.



évekig találgattuk,

ki lehet az illető.

az egyik nyáron

fel is tárcsáztuk a számot

egy utcai fülkéből.

pár perc múlva

rendőrök jöttek,

pedig a készülék

foglaltat jelzett.

amikor megkérdezték,

láttuk-e a zuhanást,

a fecskékre gondoltunk.

ujjainkkal számolgattuk,

vajon hány férhet el

a fekete nejlon alatt.