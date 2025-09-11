13 millió forintért vásárolt protokoll ajándékokat az Országgyűlés Hivatala 2024-ben

Kövér László;ajándékozás;protokoll;Országgyűlés Hivatala;

13 millió forintért vásárolt protokoll ajándékokat az Országgyűlés Hivatala (OH) 2024-ben – tudta meg a Népszava. A gyakorlat szerint – közölte lapunk kérdésére a hivatal – szinte minden kiutazás vagy vendégfogadás esetében ajándékoznak, akár több delegációtag vagy tárgyalópartner részére is.

Konkrét „ajándékozási számot” nem is tartanak nyilván, viszont azt megtudtuk: 2024-ben, azaz a legutolsó lezárt évben, a Külügyi Igazgatóság 140 ki- és 213 beutazást készített elő. A tavaly elszórt 13 millió forint egyébként tartalmazza „az EU soros elnökségből adódott parlamenti konferenciák nagy résztvevői számát is.”

Az Országgyűlés Hivatalában a külügyi programokhoz kapcsolódó ajándékozással, ajándékok beszerzésével és nyilvántartásával a Külügyi Igazgatóság Protokoll Irodája foglalkozik.

Az itt kezelt ajándéktárgyakat az országgyűlési képviselők, az Országgyűlés Hivatalának tisztségviselői vehetik igénybe, kizárólag hivatalos nemzetközi programok során, azaz amikor a be- vagy kiutazás hivatalos meghívó alapján történik és a program Kövér László fideszes házelnöki jóváhagyásával rendelkezik.

Az ajándékozásra vonatkozó keretösszegeket egy főigazgatói szabályzat határozza meg. E szerint Kövér László az Országgyűlés elnöke, Mátrai Márta háznagy, a jelenlegi hat alelnök és a főigazgató

legfeljebb 100 ezer forint értékben ajándékozhatnak partnereiknek.

Bizottsági elnökök, a hivatali szervek vezetői, és az Országgyűlési Őrség parancsnoka esetén 25 ezer, míg az országgyűlési képviselőknél 20 ezer forint a limit. Az ettől való eltéréshez Kövér László engedélye szükséges.

Az Országgyűlés Hivatala a Népszavának azt is leszögezte, hogy az ajándéktárgyak beszerzése vagy legyártatása esetében minden esetben a T. Házhoz „és/vagy a magyar nemzeti értékekhez (Hungarikumok) köthető ajándékok beszerzésére törekszünk.”

Legnagyobb értékben Zsolnay porcelán termékeket ajándékoznak, mert a pécsi gyár az országházi pirogránit szobrok gyártója.