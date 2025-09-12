Az állatokat is nehéz elengedni, de több lehetőség is rendelkezésre áll a méltó búcsúra

gyász;kisállatok;

2025-09-12 16:37:00 CEST

Ha van egy házi kedvencünk, cica, kutya vagy akár rágcsáló, nagyon szomorú pillanat, amikor elveszítjük.

Ma már sok esetben egy kutya, cica vagy akár egy nyuszi is társállat, azaz szinte családtag, így hasonló dolgok illetik meg, mint bárki mást. Egy macska vagy egy eb jó esetben 15-20 évig is hűséges barátunk lehet, így elvesztésük, haláluk szinte ugyanolyan tragikus, és nehéz, mint egy ismerősé, rokoné.

„A gyászmunka is sokaknál ugyanolyan, mint egy személy elvesztésénél, a gyászolók ugyanúgy átesnek az elengedés öt szakaszán, és akár évekig tartó vagy sosem múló fájdalmat, depressziót okozhat a kedvenc állat halála – mondta a Népszavának Kiss Júlia pszichológus. - Ennek nagyon fontos része lehet a „temetés”, legyen az hamvasztás, vagy otthoni szertartás.”

Az elhunyt házi kedvenctől több módon lehet végső búcsút venni: akinek nincs kertje vagy valamilyen oknál fogva nem tudja ott eltemetni az állatot, annak léteznek speciális kisállattemetők vagy a hamvasztást is választhatja.

Fontos tudni, hogy az otthoni temetésre csak a saját kertben kerülhet sor, a sírgödörnek el kell érnie a minimum másfél méteres mélységet a fertőzések elkerülése miatt. Célszerű valamilyen fa- vagy fémdobozt beszerezni és abban helyezni örök nyugalomra az állatkát. Törvény szabályozza azt is, hogy évente maximum 100 kilóig temethetünk a saját kertünkben, a sírhely és a szomszéd telke között pedig minimum másfél méter távolságot kell tartani.

Ma már léteznek speciális állattemetők, amit kifejezetten erre a célra hoztak létre. Található állattemető Budapesten, Debrecenben, Győrben és Pécsen is. A múlt héten Dorogon egy szivárványos hidat adtak át, ahol azokra a kutyusokra, cicákra, tengerimalacokra és más kedvencekre lehet emlékezni, akik már „átkeltek a szivárványhídon”. Itt van lehetőség akár arra, hogy kutyusunk kedvenc bilétáját felakasszuk egy erre kijelölt helyre vagy a kedvenc kis játékát elhelyezzük. „Ez egy igazán kedves módja az emlékezésnek, és remekül szimbolizálja, hogy ma már a társállatok sok gazdi számára ugyanolyan fontosak, mint egy legjobb barát vagy egy kedves rokon - mondta a pszichológus. A szakértő szerint az ilyen „látványos helyek” a gyász feldolgozásában is segíthetnek, mert az agyunk azt dekódolja, hogy kedvenceink egy békés, nyugodt helyen vannak, ahol már nem fáj nekik semmi. Így a gazdi megnyugodhat, hogy ő mindent megadott a kedvencének.

Amerikában az űrbe is fellövik az elhunyt állatot A világ számos pontján van lehetőség valamilyen módon elbúcsúzni, emléket állítani kisállatunknak. Az Egyesül Államokban, akinek van rá pénze, a világűrbe is eljuttathatja a hamvakat, azt is lehet kérni, hogy tűzijátékba kerüljön a házi kedvenc és ellőjjék. Vannak országok, ahol gyémántot készítenek a hamvakból. Több európai országban parkokat alakítottak ki, ahol a gazdiknak lehetőségük van emlékezni kedvenc állatukra.

Az állattemetőkben az ár függ a kutyus vagy macska súlyától. A fővárosban a nagyon kicsi, egy kilós állat sírhelye 25 ezer forint, tizenöt kiló alatt az ár nagyjából 40-45 ezer forint, nagy testű kutyánál, akár 85 ezer forint is lehet. Ha valaki saját urnát visz, akkor egy kicsit alacsonyabb az összeg. Természetesen ilyenkor is meg kell váltani a sírhelyet, ez öt évre 25 ezer, tíz évre 40 ezer, húsz évre pedig 80 ezer forintot jelent. Kopjafa állításra is lehetőség van, vagy az elhunyt kedvenc nevének kiírására, de ezek még plusz összegek.

A hamvasztás egyre népszerűbb az állattartók között, hiszen akik lakásban élnek, vagy olyan házban, melynek közös kertje van, nem tudják elásni a kutyust a saját ingatlanon. Ráadásul ma már olyan pici és „szép” urnákat lehet választani, melyekkel a kedvencünk egész hátralévő életünkben a közelünkben lehet – mondta lapunknak Kiss Tamás, aki évek óta kisállatok hamvasztásával foglalkozik. A szakember szerint az ország több pontján is van már lehetőség ilyen szolgáltatásra, igény esetén el is mennek házhoz a kisállatért, vagy az állatorvosi rendelőbe, ha ott vesztette életét a kutyus vagy a cica. „Egészen pici állatoktól, nagy, több tízkilós kutyusok hamvasztása is lehetséges, de értelemszerűen ezek ára eléggé különböző. Kiszállással együtt még drágább lehet, de mégis sokan hívnak fel minket, mert a gyászuk feldolgozásában segít, ha egy ideig vagy akár évekig a polcon tudják az urnát, melyben a kedvencük nyugszik.” Arra is van lehetőség, hogy az állat hamvai egy nyaklánc kövébe kerüljenek, így akár magunkkal is hordhatjuk azt. „Létezik egyedi és úgynevezett közös hamvasztás is. Ez utóbbi olcsóbb, de ebben az esetben a gazdi nem tudja visszakapni a hamvakat. Ezt általában az állatorvosok, állatvédő szervezetek, ebtelepek szokták választani, vagy esetleg olyan gazdik, akik nem kötődtek annyira kedvencükhöz, vagy más módon gyászolnak.” Az ár általában függ a súlytól, az urna típusától, szükséges-e házhoz szállítani, hétvégén pedig sok helyen plusz összegeket kell fizetni. „Egy néhány kilós állat esetén ez nagyjából 20-35 ezer forintot jelent, ebben általában a tetem elvitele és a hamvak visszaszállítása is benne van. Egy közepes testű 10-30 kilós kutya esetén az ár 40-55 ezer forint között mozog, míg egy nagyobb, 50 kiló feletti kutyánál a költség lehet akár 60-65 ezer forint is.”

Nagyon fontos, hogy a jelenlegi szabályok szerint közterületen nem lehet házi kedvencet eltemetni. Erre kizárólag saját ingatlanon van lehetőség vagy pedig olyan kisállattemetőben, ahol betartják a környezetvédelmi- és egészségügyi jogszabályokat.