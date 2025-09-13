A „pacek” hete

Orbán Viktor;hazugságvizsgáló;Fidesz-propaganda;

2025-09-13 06:00:00 CEST

Azt állította Orbán Viktor (Abu Dhabiból közvetített Kossuth rádiós interjújában), hogy „az egyik párt világosan megmondta, mondjuk így: pacekba, belevágta a magyarok képébe, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk. Mert ha elmondanánk, mire készülünk, akkor elveszítenénk a választásokat”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az „egyik párt” nem mondta meg „pacekba”, csupán egyik képviselője egy fórumon beszélt arról, hogy nem lehet a tervekről minden részletet nyilvánosan megvitatni, mert akkor egyes elemeket kiragadva a Fidesz-propaganda szétszedné őket. Ellenben egy Orbán Viktor nevű magyar miniszterelnök az egész ország nyilvánossága előtt a következőket mondta Kötcsén: „most élőben vagyunk, és ez nemcsak komolyságot, hanem óvatosságot is igényel mindannyiunktól. Vigyázni kell a szavainkra.” Na, ezt kaptuk, tényleg „pacekba”.

Azt állította a miniszterelnök (ugyancsak a Kossuth rádióban), hogy „csak, amit tudunk róluk, tehát hogy a Tisza párt többkulcsos adórendszert vezetne be a mostani 15 százalékos helyett, az azt jelentené – csináltam mindenfajta számításokat –, hogy egy átlagjövedelemnél ez évente plusz 242 ezer forint elvonását jelentené”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Tisza párt nem többkulcsos adórendszert vezetne be, hanem adójóváírást, és nem emelné az adókat, hanem csökkentené. A konkrét számokat Magyar Péter és a párt vezető gazdasági szakértője ismertette is. Azokból pedig még egy Orbán nevű matematikai zseni sem tudja kiszámolni az adóemelést. Legföljebb a politikai hazudozás zsenije próbálkozik vele.

Azt állította továbbá Orbán (a kötcsei pikniken a Tisza kötcsei gyűléséről), hogy „a kiskakasból sohasem lesz nagykakas”.

Ezzel szemben a tény az, hogy már hogyne lehetne. Vagy Orbán Viktor már eleve nagykakasnak született? De lehet, hogy az elmúlt tizenöt évben nemcsak a mi életünk rendje, hanem úgy általában az élet rendje is megváltozott. A török császár mindenesetre most kikukorékolta az erről szóló rendeletet.

Azt állította ezen kívül a miniszterelnök (a Kossuth rádióban), hogy egyik világháborúban sem akartunk részt venni, „de a von der Leyen-féle nyugati politikusok a grabancunknál fogva belerángattak minket abba a háborúba”.

Ezzel szemben a tény az, hogy von der Leyen nem Hitler, de még csak nem is Ferenc József. Nem Bécset és Berlint képviseli, hanem 27 európai országot, és egyiket sem akarja – nem is tudná – beleráncigálni a háborúba. Az unió még most sem vág vissza az oroszoknak, akik drónokat lőttek Lengyelországba, mert nem szeretne háborús eszkalációt. Ennek ellenére Orbán a fehér zászló gyártásában látja Magyarország kiugrási lehetőségét. Csak a végén ki ne ugorjunk!

Azt is állította Orbán (Kötcsén), „hogy nemzeti kötelezettségnek kellett eleget tennem Dublinban”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a nemzet nem kötelezi miniszterelnökét arra, hogy a magyar válogatott futballmeccsén szurkoljon. Ez nem szerepel a munkaköri leírásában, a parlamentben nem erre tesz esküt. Arra meg különösen nem, hogy dublini útját közpénzből fizetett magánrepülővel tegye meg. Áprilisban talán megfizeti az árát.