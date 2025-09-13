Az ENSZ Közgyűlése hatalmas többséggel elfogadta, hogy elismerjék a Hamász nélküli palesztin államot, Izrael, az Egyesült Államok és Magyarország is ellene szavazott

ENSZ;szavazás;izraeli-palesztin konfliktus;

A gázai háború befejezésekor a Hamásznak le kell mondania a Gázai övezet feletti hatalomgyakorlásról, át kell adnia a fegyvereit a Palesztin Hatóságnak, hogy az ENSZ támogatásával létrejöhessen szuverén és független palesztin állam.

Az ENSZ Közgyűlése pénteken nagy többséggel, 142 igen, 10 nem és 12 tartózkodás mellett elfogadta el az úgynevezett New York-i nyilatkozatot, amely újabb támogatást nyújt a kétállami – Izrael és Palesztina – megoldásnak, most először egyértelműen kizárva a rendezésből a szélsőséges palesztin szervezetet, a Hamászt, amely 2023. október 7-én terrortámadást indított Izrael ellen.

Izrael – írja az MTI – két éve keményen kritizálja, hogy az ENSZ-ben sem a Közgyűlés, sem Biztonsági Tanács nem képes elítélni a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadását, a Franciaország és Szaúd-Arábia által megfogalmazott dokumentum viszont egyértelműen fogalmaz: „Elítéljük a Hamász által október 7-én polgári személyek ellen elkövetett támadásokat” – hangoztatja a New York-i nyilatkozat, amely elítéli az Izrael által a Gázai övezetben polgári személyek ellen végrehajtott támadásokat is. A 2023. október 7-én elindított gázai háborúnak Izraelben eddig összesen 1983 halottja, palesztin oldalon pedig Hamász-közeli források szerint 64 756 halottja és 164 060 sebesültje volt.

A dokumentum, amelyet júliusban 17 állam, közöttük több arab ország már aláírt, hangsúlyozza, „igazságos módon” rendezzék az izraeli-palesztin konfliktust, amely a kétállami megoldás tényleges megvalósításán nyugszik. A gázai háború befejezésekor a Hamásznak le kell mondania a Gázai övezet feletti hatalomgyakorlásról, át kell adnia a fegyvereit a Palesztin Hatóságnak, hogy az ENSZ támogatásával létrejöhessen szuverén és független palesztin állam. A tűzszünetet illetően a New York-i nyilatkozat támogatja egy „ideiglenes, nemzetközi stabilizációs misszió” felvonultatását Gázában, hogy biztonsági garanciákat" nyújtson Palesztinának és Izraelnek. A tíz elutasító ország Izrael, az Egyesült Államok, Argentína, Magyarország, Mikronézia, Nauru, Palau, Pápua Új-Guinea, Paraguay és Tonga volt.

„A szavazás kifejezi a népünknek kedvező nemzetközi akaratot, és fontos szakasz a megszállás befejezése és egy palesztin állam megvalósulása felé vezető úton” – írta Huszein es-Sejk palesztin alelnök az X közösségi portálon. Méltatta a döntést Emmanuel Macron francia elnök is, aki korábban már jelezte, hogy a a Párizs és Rijád társelnökletével szeptember 22-én az ENSZ-ben a palesztin kérdésről tartandó csúcstalálkozó alkalmával országa elismeri a független palesztin államot. „Együttesen egy, a béke felé vezető, visszafordíthatatlan utat jelölünk ki” – reagált a nyilatkozat elfogadására a francia elnök.

Oren Marmorstein izraeli külügyi szóvivő ezzel szemben keményen bírálta „a valóságtól elszakadt politikai cirkuszt”, és elutasította a „szégyenletes” New York-i nyilatkozatot. „Nem a békés megoldást részesíti előnyben, hanem éppen ellenkezőleg (…) felbátorítja a Hamászt a háború folytatására” – írta az X-en a politikus. „Ez a nyilatkozat ajándék a Hamásznak és egy újabb propagandafogás, amely aláássa a konfliktus lezárására irányuló komoly erőfeszítéseket” – jelentette ki Morgan Ortagus amerikai diplomata.