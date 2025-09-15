Összefogás

Szőlő utca;

2025-09-15 06:00:00 CEST

Hazugsággal vádolja a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatóját, Kuslits Gábort a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője. Cséplőné Gönczi Veronika a válaszonline.hu-n megjelent cikk miatt rendőrségi feljelentést tett, és közölte: fel fog lépni minden olyan állítás ellen, amely aláássa a gyermekvédelemben elkötelezetten és becsületesen dolgozó szakemberek munkáját, ugyanakkor minden szakembertől elvárja, hogy minden tudomására jutott bűncselekményről, vagy annak gyanújáról jelzést tegyen.

Kuslits Gábor azt állította, évekkel ezelőtt a Zirzen Janka Gyermekotthon igazgatója kért tőle segítséget, mert Juhász Péternek, a májusban letartóztatott Szőlő utcai javítóintézet vezetőjének irányításával esténként lányokat vittek el onnan. Egy magas rangú politikus lányok rendelt, egy másiknak fiúkat szállítottak. Juhász irodájában, és egy közeli házban tartották az orgiákat. Kuslits elmondta azt is, hogy értesítették a rendőrséget, a gyermekvédelmi gyámok is elmondták, mit tudtak meg a gyerekektől. A rendőr meghallgatta őket, titoktartási kötelezettséget íratott velük alá, és azt mondta, nyugodjanak meg, fedett nyomozás folyik Juhász ellen. Tehát a rendőrségnek, így a rendőrséget, sőt, a gyermekvédelmi rendszert irányító belügyminiszternek erről tudnia kellett. Ahogy Fülöp Attila államtitkárnak is. Sőt, magának Cséplőnének is. Csakhogy tíz évig nem történt semmi.

Kuslits Gábor most a nyilvánosság elé állt, és kitálalt. Erre Cséplőné hazugnak nevezte őt.

Kuslits azt mondta, ravasz a hatalom, mert a vezetőket elég jól megfizeti, nyilván azért, hogy elvigyék a szart a hátukon.

Minden jel arra utal, ebben is igaza van.

De mennyi szart bír el egy ember? Mi kell még, hogy megroggyanjon az a hát? Mennyi mocsok kell, hogy megroppanjon a gerinc?

Azt hittük, a szarhordó versenyben Novák Katalin és Varga Judit győzelmét nem lehet megdönteni. Ők írták alá, hogy méltó az elnöki kegyelemre egy olyan ember, aki tudta, hogy a kormány által kitüntetett felettese több gyereket is molesztált. És aki megírta, majd aláíratta a hamis vallomást az egyik áldozattal, ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.”

Novák Katalin, és Varga Judit azóta is hallgat, nem árulják el, ki kérte tőlük, hogy részt vegyenek ebben a mocsokban. Egyikük sem dobja le magáról a szart, és egyenesíti ki a gerincét. Most felállt a rajtvonalhoz Cséplőné is, aki küldetésként hirdeti, intézménye mindent megtesz azért, hogy méltóság, méltányosság, tisztelet és egyenlőség, féltő szeretet jegyében leljenek otthonra a magukra maradottak.

Hol vagytok intézményvezetők, gyermekfelügyelők, nevelők, gyermekvédelmi gyámok, gépkocsivezetők, takarítók, konyhalányok, akik elmondják az igazságot? Álljatok Kuslits Gábor mellé, ne hagyjátok, hogy meghurcolják őt. Hogy őt hurcolják meg. Fogjatok össze magatokért, a gyerekekért, az igazságért, a felelősségért, a jövőért is.