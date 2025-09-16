Fidesz;Tarr Zoltán;

2025-09-16 06:00:00 CEST

Új ellenséget jelölt ki mostanság a Fidesz és holdudvara; Tarr Zoltán Tisza alelnökben véli meglelni a leggyengébb láncszemet. Újabb és újabb hangfelvételekkel rukkolnak elő, amelyek persze nem újak: vagy a régik leporolva, vagy átcsomagolva. Most éppen azzal ájöttek elő, hogy a tiszás alelnök szerint le kell mondanunk, sőt mondjunk le, szuverenitásunkról. Valójában arról van szó, hogy Tarr arról beszélt egy fórumon, hogy Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitásának bizonyos részeit az Európai Unióban, és ezt örömmel tesszük. Azt is mondta az alelnök, ahogy ezt a Magyar Nemzethez eljuttatott hangfelvétel (!) bizonyította, miszerint az EU-s tagságunk olyan, mint egy házasság; egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk egy részéről.

Ebből a kijelentésből a lap – illetve nyilván a Fidesz kommunikációs központja, az agit.prop. osztály - arra a követeztetésre jut, hogy a Tisza Párt kezdetektől a feltétlen behódolás politikáját hirdeti. Hogy ez az ostobaság kikre hat a táboron belül nem tudom, de a propagandistákra feltétlenül. Illetve: azt hiszem, teszem hozzá jóindulatúan, hogy ezeket a maszlagokat már ők sem eszik meg, de egyrészt a megfelelni vágyás, másrészt a gazda kiszolgálása kötelező penzumokat ír elő, függetlenül attól, hogy az értelem, amúgy szétszaggatná a szöveget. Felesleges itt és most belemenni abba, hogy az Európai Uniós tagságunk eleve azzal járt, hogy bizonyos közös szabályok szerint élünk, mint ahogy ez a házasságban is így van, de azt azért megemlítjük, hogy hajdanán ezt Orbán Viktor sem gondolta másként. Csak azóta, amióta egy másfajta hűséget fogadott, hogy adekvát legyek: elkezdte megcsalni az EU-t Putyinnal. És ez, láthatóan, sokkal durvább köteléket jelent, ráadásul titkos alkukkal. Lehet, hogy Orbán számára benne van az édes csók, de a magyar emberek számára csak a megcsalatás. És még mindig nem tudjuk, hogy előkészületben van-e a válás...