Tajvan hangját meg kell hallani

ENSZ;Tajvan;

2025-09-17 06:00:00 CEST

A mai világ egyre nagyobb bizonytalansággal szembesül – a hosszan elhúzódó konfliktusoktól kezdve a demokrácia visszaszorulásán át a gazdasági befolyásolásig és a dezinformációig. Az autoriter rezsimek egyre inkább az ENSZ-t használják fel céljaik elérése érdekében, eltérítve a szabályokon alapuló rendet eredeti céljától. Ilyen időkben a béke nem garantált. A demokráciáknak együtt kell működniük a közös értékek védelme, a rugalmas ellátási láncok és a fenntartható növekedés biztosítása érdekében. Tajvan pontosan ilyen partner, és meg kell hallgatni szavát az ENSZ-ben.

Tajvan egy virágzó demokrácia és a világ 21. legnagyobb gazdasága. A félvezetők több mint 60 százalékát és a fejlett chipek több mint 90 százalékát az ország gyártja, ezzel elősegítve a mesterséges intelligencia forradalmát és a globális iparágak fejlődését. A technológia mellett Tajvan világszerte támogatja a közegészségügyet és a fenntartható fejlődést – a paraguayi kórházi rendszerektől a szváziföldi energiabiztonsági projektig és a palaui intelligens sziget programig. Mindezek az erőfeszítések azt mutatják, hogy Tajvan nemcsak haszonélvezője, hanem segítője is a globális megoldásoknak, és hajlandó komoly felelősséget vállalni még az ENSZ-rendszeren kívül is.

Peking azonban továbbra is visszaél az ENSZ Közgyűlésének 2758. számú határozatával, megakadályozva Tajvan részvételét. Valójában a határozat csak Kína ENSZ-beli helyéről szól. Nem említi Tajvant, és nem jogosítja fel Pekinget arra, hogy Tajvant is képviselje. Ez a torzítás 23,5 millió embert foszt meg alapvető jogától, és aláássa az ENSZ „senkit sem hagyunk hátra” alapelvét.

Az 1990-es évek óta Tajvan és Magyarország szoros kapcsolatokat épített ki a kereskedelem, a befektetések, a kultúra és az oktatás területén. Magyarország Tajvan negyedik legnagyobb befektetési célpontja az EU-ban, és kulcsfontosságú kapu az egész kontinensen való együttműködéshez. Tajvan reméli, hogy gazdasági növekedésének, demokratikus és kulturális értékeit még inkább megoszthatja a magyar néppel. Mivel az idei ENSZ Közgyűlés „Senki sem maradhat le” témával ül össze, őszintén arra buzdítjuk a magyar érdekelt döntéshozókat, hogy támogassák Tajvan érdemi részvételét az ENSZ rendszerében, hogy Tajvan hangja egyértelműen hallható legyen a nemzetközi közösségben.

A szerző Tajpej képviseleti irodájának vezetője Magyarországon.