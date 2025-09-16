halál;Robert Redford;

2025-09-16 14:40:00 CEST

A világhírű amerikai színész 89 éves volt.

Kedd reggel otthonában, a utahi Provóban meghalt Robert Redford. A világhírű Oscar-díjas amerikai színész és rendező 89 éves volt. Halálának a hírét elsőként a New York Times repítette világgá. E szerint – a Rogers & Cowan PMK ügynökség nevében megszólaló Cindi Berger szerint – Robert Redford álmában hunyt el.

Robert Redford 1936. augusztus 18-án született a Kalifornia állambeli Santa Monicában. Első filmszerepe az 1960-as romantikus vígjáték, a Tall Story volt, igazán azonban csak kilenc évvel később futott be Paul Newman oldalán a világ egyik legszívmelengetőbb westernjében, a Butch Cassidy és a Sundance Kölyökben. (Utóbbi, vagyis az általa alakított szerep adta 1991-ben az addig Utahról elkeresztelt filmfesztivál nevét.) Kiemelkedő alakítást nyújtott szintén Paul Newmannel A nagy balhé (1973), Barbra Streisand mellett az Ilyenek voltunk (1973), illetve A keselyű három napja (1975), Dustin Hoffmann oldalán Az elnök emberei )1976), az Őstehetség (1984) és a Távol Afrikától (1985) című filmben is. A Donald Sutherland főszereplésével készült 1981-es Átlagemberekért nyert rendezői Oscart.

Mindig úgy tűnt, hogy mi amerikaiak mindig mindent túl gyorsan akarunk megoldani, anélkül, hogy átgondolnánk, ennek mi az az ára és hogyan befolyásolja a személyes életünket. Engem inkább a szürke zóna érdekelt, ahol nem lehet mindenből olyan könnyen mennyiségi kérdést csinálni – mondta egyszer.