Horváth Eve: Takarító, Általában

2025-09-20 09:06:00 CEST

Egy harmonikaajtón besereglenek a mulatós zene

termeszei, csak összecsuklom az ágy mellett,

mint aki tisztítószerek kotyvalékában úszott

egész nap. Kesztyűs kezem, ahogy a halak,

elmerül egy latyakos kukában, bűz van

Általában.



Általa egy ország, ahol a királyok rondák.

Az udvar szaros, a pipik rakott szoknyában

csipegetnek a budi körül.



Általában elszabadultak az indulatok.

Tegnap egy pillanatra visszanyertem az öntudatom,

amit összepedofilozott a mélyszegénység.



Minden sarkon rám kenik a propagandát, mint

valami fertőzést, ami az agyat támadja meg,

az idegrendszert, hiába kerülöm el a veszélyes

zónát, amire halálfejek figyelmeztetnek.



Barokkot hallgatok ma is. Minden benne van, amit

egy nagytakarítás megkíván. Rongyok összevissza szárnya,

tisztítószerek babazáras káromkodásai, szórófejek tévedése.

Az ablakon végre kilátni, ahol a tájék már nem tudhatom,

hogy mit jelent.



Általában élek, de Általa nem.



Kiszállnak a sírból az eltemetett ideológiák, tetszhalottak

táncolnak az élők csontjain. A szemükről lehet felismerni őket,

olyanok, mint a kiszáradt kút, vagy egy sötét odú, beledobálhatsz

bármit, elnyelik.



Általa lehetett volna jó is. Kedves. Aranyos.



A faszért ilyen dühös mindig. A kurva anyját.

A Dobogókőjét neki! Fulladjon bele a sekély,

teleszart Balatonba! Zuhanjon le a vára a budai

domboldalról! Földrengés nyomja agyon

a lombkoronasétányt.



Kell egy görcs. Muszáj a madzagra görcs, hogy ne

csússzon bele a gatyába. Mindenki fél, és izgul,

a mutatványos után, meglehet, extrém takarítóra

lesz szükség, aki fertőtlenít, és kiszedi a parketták

rései közül a beleivódott vért, hullaváladékot.