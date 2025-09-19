Zseblexikon szavakkal és tettekkel

Zseblexikon;

BÜROKRÁCIA. A történész számára a fejlettség adott fokát jelző, szakszerű igazgatás. Mindenki más számára aktatologatás, packázás az ügyfelekkel, a titkárnő kávét főz, a főnök (magán)telefonál. A hivatal és a papír uralma az ember és a racionalitás fölött.

INFLÁCIÓ. Valamikor 1985 táján színházban voltunk a feleségemmel, sógornőmmel, sógorommal. Benyúlva a zakóm zsebébe, egy ötvenesre bukkantam. Barna, ötvenforintos bankjegyre, nem is emlékeztem, mikor került oda. „Sógor, megisszuk!” – mondta a sógorom, utalva a színház után így lehetővé vált programra. (Lásd még: Ötvenforintos.)

LOKI. 1. A Debreceni Vasutas Sportclub („Lokomotív”) beceneve. 2. Vészt hozó germán istenség, gonoszkodó, az istenek és emberek bajait okozó, a vész démona. Lásd: a magyar kormány az orosz-ukrán háború kapcsán úgy viselkedik, mint egy gonosz törpe. Verbálisan újra és újra belerúg az áldozatba, flörtöl az agresszorral, akinek a javára hírszerzést folytat. Uszít és gyűlöletet szít egy szomszédos ország ellen, és eme cél érdekében hazudik, mint a vízfolyás.

NAGYÜZEMI RÁNTOTT HÚS. Szelj le egy olyan vékony hússzeletet, ami csak emberileg lehetséges. Klopfold ki, majd vágd lapjában hat szeletre.

ÖTVENFORINTOS. 1980-ban nálunk járt azerbajdzsán barátom, Kezében egy ötvenforintos. Kérdi, mi ez, s mutatja a pénz rajzolatát. Labancok és kurucok küzdelme, mondom neki. De hát ezzel a pénz egymás ellen uszítja a népeket! Miért, nálatok mi van a pénzen? Lenin. Ja …

SULYOK TAMÁS. Az elnök mély együttérzését fejezte ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, aztán villámgyorsan kihúzta az orosz szót a rakétatámadás elől. Mit gondolhatnak azok, akik csak a második, oroszmentes szöveget olvasták? 1) Az átlagos vagy nagyobb intelligenciájú, nem agymosott emberek így is tudják, orosz rakéta találta el Munkácsot. 2) Agymosottak: Ukrajna lőtte saját magát. 3) Agymosottak II. : a rakétát az USA-ból lőtték fel, még Joe Biden elnöksége idején. 4) UFO hívők: földönkívüliek voltak.

SZAKÁCS. „Sót s jól. Ebben áll a nagy titok.”

SZAVAK, TETTEK. Ha szavak, Ukrajna halálos ellenségünk, az EU-szankciók pedig értelmetlenek. Ha tettek: a kormány eddig mind a 18 oroszellenes szankciós csomagot megszavazta. Ha szavak: kormányunk keresztény. Ha tettek: a százhúszezer örmény keresztény elűzése mohamedán azeriek által felszabadítás, melyhez gratulál. Ha szavak, akkor eltökélt, a gyűlöletig és gyűlöletkeltésig menő migránsellenesség. Ha tettek, akkor letelepedési kötvény, amnesztia és szabadon bocsátás ezernél több embercsempésznek, négyszázezer vendégmunkás tervezett befogadása, kedvezményes letelepedés orosz és fehérorosz állampolgároknak, menedékkérők átszállítása a szerb-magyar határról a szlovák-magyar határra, az aktuális szlovák kormány meggyengítése, Fico választási győzelme érdekében.

SZAVAK ÉS TETTEK. Egységük csak a becsületes emberekre jellemző.

TÍZ ÖRA TÍZ PERC. Órásnál, óra-ékszer boltban azok az órák, amelyek nem járnak, rendre tíz óra tíz percre vannak beállítva. Egyszer megkérdeztem, miért. Nos, az órás szakma szerint az órák ebben az időpontban a legszebbek.

VÉLELMEZ. Magyar labdarúgó mérkőzéseken a szurkolótáborok kemény magja gyakran azt vélelmezi, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség homoerotikus; álláspontjának megfogalmazásakor a német Buserant szó magyar alakját használva. Kérdés, egy intézmény lehet-e, ill. hogyan lehet akár hetero-, akár homoszexuális. Jómagam az aszexualitásra szavaznék, de hát ez már gender.

