Kisbusz rohant frontálisan egy autóba az M3-ason, a vétlen sofőr meghalt

2025-09-21 09:42:00 CEST

A kisbusz áttért a szemközti sávba, hogy ne ütközzön az előtte hirtelen fékező autóval. Büntetőeljárás indult az ügyben.

Halálos baleset történt péntek este az M3-as autópályán Gödöllőnél: egy kisbusz áttért a szembesávba és frontálisan nekiütközött az ott szabályosan közlekedő autónak, amelynek 23 éves sofőrje életét vesztette - tudatta az RTL Híradó.

A karambol a sztráda egyik felújítás alatt álló szakaszán történt, ahol terelés miatt kétirányú a forgalom.Az RTL úgy tudja, a baleset azt követően történt, hogy a terelt forgalom valamiért lelassult, a kisbusz sofőrje pedig annak érdekében, hogy ne menjen bele az előtte éppen fékező autóba, félrerántotta a kormányt, áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő autóval. A rendőrség az ügyben büntetőeljárást indított

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatott, hogy több mentőegység is a helyszínre érkezett, a roncsokból történő kiszabadítását követően megpróbálták újraéleszteni, de sajnos olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni az életét.